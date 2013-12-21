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Сток Сити - Астон Вилла
Сток Сити - Астон Вилла: обзор матча 21 декабря 2013
Сток Сити
21.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
50'
Ч. Адам
70'
П. Крауч
66'
Л. Козак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Астон Вилла
85'
Желтая карточка
Э. Вествуд
81'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
Д. Пеннант
️️️️
У. Ассаиди
72'
ГОЛ! 2:1!
П. Крауч
Пас отдал
Д. Кэмерон
70'
67'
Замена
Д. Боуэри
️️️️
М. Лоутон
66'
ГОЛ! 1:1!
Л. Козак
61'
Желтая карточка
К. Херд
60'
Желтая карточка
Ф. Делф
50'
Желтая карточка
К. Кларк
ГОЛ! 1:0!
Ч. Адам
Пас отдал
П. Крауч
50'
Замена
Ч. Адам
️️️️
М. Арнаутович
46'
Желтая карточка
М. Уилсон
27'
12'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
24
Александар Тонев
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
4-2-1-3
31
Бегович
33
Питерс
5
Кэмерон
36
Уилсон
17
Шоукросс
15
Н'Зонзи
12
Уилэн
24
Ассаиди
15
Крауч
19
Уолтерс
7
Арнаутович
3-1-4-2
1
Гьюзан
38
Лоутон
17
Бэйкер
26
Кларк
8
Вествуд
11
Олбрайтон
18
Делф
17
Херд
24
Тонев
18
Вайманн
18
Козак
7
Арнаутович
16
Адам
16
Адам
7
Арнаутович
24
Ассаиди
7
Пеннант
7
Пеннант
24
Ассаиди
38
Лоутон
18
Боуэри
18
Боуэри
38
Лоутон
11
Олбрайтон
10
Бакуна
10
Бакуна
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Сток Сити
Астон Вилла
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
31
Джед Стир
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Сток Сити - Астон Вилла
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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