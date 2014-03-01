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Сток Сити - Арсенал
Сток Сити - Арсенал: обзор матча 01 марта 2014
Сток Сити
01.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
76'
Д. Уолтерс (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Арсенал
Желтая карточка
П. Крауч
90'
+5
Замена
М. Этерингтон
️️️️
М. Арнаутович
88'
81'
Замена
Я. Саного
️️️️
Д. Уилшир
Желтая карточка
М. Уилсон
78'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Уолтерс
76'
74'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Росицки
Замена
С. Айрленд
️️️️
Ч. Адам
73'
66'
Замена
М. Озил
️️️️
Л. Подольски
52'
Желтая карточка
Т. Росицки
Желтая карточка
Э. Питерс
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
8
Микель Артета
(К)
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Томаш Росицки
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
4-2-2-2
31
Бегович
33
Питерс
17
Шоукросс
36
Уилсон
5
Кэмерон
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
16
Адам
19
Уолтерс
15
Крауч
7
Арнаутович
4-1-4-1
13
Щесны
3
Санья
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Гиббс
8
Артета
10
Росицки
8
Касорла
10
Уилшир
10
Подольски
9
Жиру
7
Арнаутович
26
Этерингтон
26
Этерингтон
7
Арнаутович
16
Адам
7
Айрленд
7
Айрленд
16
Адам
10
Росицки
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Росицки
10
Подольски
10
Озил
10
Озил
10
Подольски
10
Уилшир
9
Саного
9
Саного
10
Уилшир
Остались в запасе
Сток Сити
Арсенал
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Сток Сити - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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