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Челси - Сток Сити
Челси - Сток Сити: обзор матча 05 апреля 2014
Челси
05.04.2014, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
3 : 0
Завершен
Сток Сити
32'
М. Салах
61'
Ф. Лэмпард
72'
Виллиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Сток Сити
78'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
П. Крауч
Замена
Э. Коул
️️️️
Виллиан
78'
ГОЛ! 3:0!
Виллиан
Пас отдал
М. Салах
72'
Замена
Д. Луис
️️️️
Ф. Лэмпард
70'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Лэмпард
61'
Пенальти не реализован!
Ф. Лэмпард
61'
Замена
Э. Азар
️️️️
А. Шюррле
59'
46'
Замена
Э. Уилкинсон
️️️️
Д. Кэмерон
46'
Замена
Ч. Адам
️️️️
У. Паласиос
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Н. Матич
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
18
Неманья Матич
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ОП
12
Гленн Уилэн
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
27
Питер Одемвингие
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Оскар
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
3
Аспиликуэта
8
Лэмпард
18
Матич
20
Шюррле
10
Виллиан
10
Салах
9
Торрес
4-2-1-1-2
31
Бегович
5
Кэмерон
36
Уилсон
17
Шоукросс
33
Питерс
8
Паласиос
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
27
Одемвингие
7
Арнаутович
15
Крауч
10
Виллиан
3
Коул
3
Коул
10
Виллиан
8
Лэмпард
4
Луис
4
Луис
8
Лэмпард
20
Шюррле
10
Азар
10
Азар
20
Шюррле
5
Кэмерон
28
Уилкинсон
28
Уилкинсон
5
Кэмерон
8
Паласиос
16
Адам
16
Адам
8
Паласиос
15
Крауч
19
Уолтерс
19
Уолтерс
15
Крауч
Остались в запасе
Челси
Сток Сити
32
Марк Шварцер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Челси - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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