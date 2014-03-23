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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Сток Сити
Астон Вилла - Сток Сити: обзор матча 23 марта 2014
Астон Вилла
23.03.2014, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
1 : 4
Завершен
Сток Сити
5'
К. Бентеке
22'
П. Одемвингие
26'
П. Крауч
42'
С. Н'Зонзи
90'
Д. Кэмерон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Сток Сити
90'
ГОЛ! 1:4!
Д. Кэмерон
Пас отдал
М. Арнаутович
Желтая карточка
Н. Бэйкер
83'
Желтая карточка
Л. Бакуна
81'
78'
Замена
М. Муниеса
️️️️
Э. Питерс
Замена
Г. Холт
️️️️
Э. Вествуд
73'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
72'
Желтая карточка
К. Бентеке
52'
42'
ГОЛ! 1:3!
С. Н'Зонзи
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
А. Вайманн
33'
Замена
Я. Силла
️️️️
К. Эль-Ахмади
33'
26'
ГОЛ! 1:2!
П. Крауч
Пас отдал
Э. Питерс
24'
Желтая карточка
У. Паласиос
22'
ГОЛ! 1:1!
П. Одемвингие
Пас отдал
П. Крауч
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
8'
ГОЛ! 1:0!
К. Бентеке
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
20
Брек Ши
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-1-3-3
1
Гьюзан
5
Бертранд
12
Влаар
17
Бэйкер
8
Вествуд
10
Бакуна
18
Делф
20
Эль-Ахмади
20
Бентеке
18
Вайманн
11
Агбонлахор
4-3-3
31
Бегович
36
Уилсон
17
Шоукросс
5
Кэмерон
33
Питерс
15
Н'Зонзи
8
Паласиос
12
Уилэн
7
Арнаутович
27
Одемвингие
15
Крауч
20
Эль-Ахмади
5
Силла
5
Силла
20
Эль-Ахмади
18
Вайманн
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
18
Вайманн
8
Вествуд
27
Холт
27
Холт
8
Вествуд
33
Питерс
5
Муниеса
5
Муниеса
33
Питерс
Остались в запасе
Астон Вилла
Сток Сити
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
20
Брек Ши
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
20
Брек Ши
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Астон Вилла - Сток Сити
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Вилла Парк
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