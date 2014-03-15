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Сток Сити - Вест Хэм
Сток Сити - Вест Хэм: обзор матча 15 марта 2014
Сток Сити
15.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Вест Хэм
32'
П. Одемвингие
69'
М. Арнаутович
79'
П. Одемвингие
5'
Э. Кэрролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вест Хэм
86'
Желтая карточка
М. Нобл
83'
Замена
П. Армеро
️️️️
Э. Кэрролл
ГОЛ! 3:1!
П. Одемвингие
Пас отдал
С. Айрленд
79'
Желтая карточка
Г. Уилэн
78'
76'
Замена
К. Коул
️️️️
А. Ночерино
ГОЛ! 2:1!
М. Арнаутович
69'
62'
Замена
Д. Коул
️️️️
С. Даунинг
ГОЛ! 1:1!
П. Одемвингие
Пас отдал
П. Крауч
32'
Замена
М. Муниеса
️️️️
Э. Питерс
14'
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
М. Нобл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
12
Джо Коул
АП
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-3-3
31
Бегович
33
Питерс
5
Кэмерон
17
Шоукросс
36
Уилсон
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
7
Айрленд
7
Арнаутович
15
Крауч
27
Одемвингие
4-5-1
13
Адриан
55
Демель
23
Рид
5
Томкинс
3
МакКартни
23
Ночерино
16
Нобл
19
Даунинг
4
Нолан
17
Диаме
9
Кэрролл
33
Питерс
5
Муниеса
5
Муниеса
33
Питерс
9
Кэрролл
7
Армеро
7
Армеро
9
Кэрролл
19
Даунинг
12
Коул
12
Коул
19
Даунинг
23
Ночерино
24
Коул
24
Коул
23
Ночерино
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Хэм
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Сток Сити - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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