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Эвертон - Сток Сити
Эвертон - Сток Сити: обзор матча 30 ноября 2013
Эвертон
30.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Сток Сити
45'
Ж. Деулофеу
49'
Ш. Коулмен
58'
Б. Овьедо
79'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Сток Сити
Замена
К. Миральяс
️️️️
С. Пиенаар
83'
Замена
Н. Елавич
️️️️
Р. Лукаку
79'
ГОЛ! 4:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Б. Овьедо
79'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Д. МакКарти
74'
64'
Желтая карточка
Э. Питерс
59'
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Уолтерс
59'
Замена
Б. Ши
️️️️
Ч. Адам
ГОЛ! 3:0!
Б. Овьедо
Пас отдал
Ж. Деулофеу
58'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Коулмен
Пас отдал
Г. Бэрри
49'
46'
Желтая карточка
Г. Уилэн
ГОЛ! 1:0!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
Г. Бэрри
45'
42'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
21
Леон Осман
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Эвертон
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
16
Овьедо
19
Ягиелка
25
Дистен
23
Коулмен
20
Пиенаар
18
Бэрри
16
МакКарти
21
Осман
10
Деулофеу
9
Лукаку
4-3-1-2
31
Бегович
5
Муниеса
5
Кэмерон
17
Шоукросс
33
Питерс
15
Н'Зонзи
16
Адам
12
Уилэн
24
Ассаиди
15
Крауч
19
Уолтерс
16
МакКарти
6
Стоунз
6
Стоунз
16
МакКарти
20
Пиенаар
87
Миральяс
87
Миральяс
20
Пиенаар
9
Лукаку
18
Елавич
18
Елавич
9
Лукаку
16
Адам
20
Ши
20
Ши
16
Адам
19
Уолтерс
9
Джонс
9
Джонс
19
Уолтерс
Остались в запасе
Эвертон
Сток Сити
1
Жоэль
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
29
Томас Соренсен
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Эвертон - Сток Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Гудисон Парк
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