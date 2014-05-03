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Сток Сити - Фулхэм
Сток Сити - Фулхэм: обзор матча 03 мая 2014
Сток Сити
03.05.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
4 : 1
Завершен
Фулхэм
39'
П. Одемвингие
54'
М. Арнаутович
73'
У. Ассаиди
82'
Д. Уолтерс
80'
К. Ричардсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Фулхэм
ГОЛ! 4:1!
Д. Уолтерс
Пас отдал
Ч. Адам
82'
80'
ГОЛ! 3:1!
К. Ричардсон
Пас отдал
Д. Бент
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
П. Одемвингие
78'
75'
Желтая карточка
А. Дежага
Замена
М. Этерингтон
️️️️
У. Ассаиди
75'
74'
Замена
П. Касами
️️️️
М. Диарра
ГОЛ! 3:0!
У. Ассаиди
Пас отдал
М. Арнаутович
73'
Замена
Ч. Адам
️️️️
С. Айрленд
70'
65'
Желтая карточка
С. Паркер
58'
Замена
К. Митроглу
️️️️
Д. Берн
ГОЛ! 2:0!
М. Арнаутович
Пас отдал
П. Одемвингие
54'
ГОЛ! 1:0!
П. Одемвингие
39'
34'
Замена
А. Дежага
️️️️
Л. Холтби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
5
Дэн Берн
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Фулхэм
66
Йессе Йоронен
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
11
Костас Митроглу
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
4-3-1-2
31
Бегович
33
Питерс
5
Муниеса
36
Уилсон
5
Кэмерон
12
Уилэн
7
Айрленд
15
Н'Зонзи
24
Ассаиди
7
Арнаутович
27
Одемвингие
3-2-4-1
13
Стокдейл
4
Хангеланд
5
Хейтинга
5
Берн
15
Ричардсон
6
Риисе
14
Сидуэлл
90
Холтби
8
Паркер
9
Диарра
10
Бент
24
Ассаиди
26
Этерингтон
26
Этерингтон
24
Ассаиди
7
Айрленд
16
Адам
16
Адам
7
Айрленд
27
Одемвингие
19
Уолтерс
19
Уолтерс
27
Одемвингие
9
Диарра
23
Касами
23
Касами
9
Диарра
90
Холтби
21
Дежага
21
Дежага
90
Холтби
5
Берн
11
Митроглу
11
Митроглу
5
Берн
Остались в запасе
Сток Сити
Фулхэм
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
66
Йессе Йоронен
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Сток Сити - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Британния Стэдиум
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