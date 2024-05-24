Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лерой Фер - статистика

Завершил карьеру
5 января 1990 (36)
#8 | Полузащитник
188 см | 80 кг
Нидерланды
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аланьяспор
31
1
0
5
2
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
1 : 1
24.05.2024
Антальяспор
45' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Самсунспор
1 : 1
18.05.2024
Аланьяспор
1' - 86'
Турция. Суперлига, 36 тур
Аланьяспор
1 : 1
12.05.2024
Бешикташ
1' - 74'
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
59' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
0 : 4
15.04.2024
Галатасарай
1' - 64'
46'
64'
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантеп
0 : 3
02.04.2024
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Аланьяспор
1 : 0
16.03.2024
Кайсериспор
1' - 71'
Турция. Суперлига, 29 тур
Сивасспор
1 : 2
09.03.2024
Аланьяспор
1' - 83'
Турция. Суперлига, 28 тур
Аланьяспор
3 : 1
04.03.2024
Трабзонспор
1' - 90'
88'
Турция. Суперлига, 27 тур
Карагюмрюк
1 : 1
25.02.2024
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Фенербахче
2 : 2
11.02.2024
Аланьяспор
1' - 90'
5'
Турция. Суперлига, 24 тур
Касымпаша
2 : 1
04.02.2024
Аланьяспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Аланьяспор
1 : 1
27.01.2024
Пендикспор
1' - 90'
82'
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
1 : 1
23.01.2024
Аланьяспор
1' - 90'
88'
Турция. Суперлига, 21 тур
Аланьяспор
2 : 1
20.01.2024
Ризеспор
1' - 90'
89'
Турция. Суперлига, 16 тур
Аланьяспор
1 : 1
09.01.2024
Анкарагюджю
1' - 59'
59'
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
0 : 0
05.01.2024
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Аланьяспор
3 : 1
25.12.2023
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Бешикташ
1 : 3
21.12.2023
Аланьяспор
1' - 80'
Турция. Суперлига, 15 тур
Истанбулспор
0 : 1
10.12.2023
Аланьяспор
65' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Аланьяспор
2 : 2
02.12.2023
Коньяспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Галатасарай
4 : 0
25.11.2023
Аланьяспор
1' - 81'
Турция. Суперлига, 12 тур
Аланьяспор
0 : 3
11.11.2023
Газиантеп
77' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
1 : 0
06.11.2023
Аланьяспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Трабзонспор
1 : 0
23.10.2023
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Аланьяспор
2 : 1
06.10.2023
Карагюмрюк
84' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Адана Демирспор
4 : 0
01.10.2023
Аланьяспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Аланьяспор
0 : 1
24.09.2023
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
3 : 3
17.09.2023
Касымпаша
77' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Пендикспор
1 : 1
02.09.2023
Аланьяспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Аланьяспор
0 : 0
27.08.2023
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Ризеспор
0 : 0
19.08.2023
Аланьяспор
69' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Аланьяспор
2 : 0
14.08.2023
Истанбул Башакшехир
82' - 90'
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
2
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
2
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
9
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+