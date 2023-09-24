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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Фенербахче
Аланьяспор - Фенербахче: обзор матча 24 сентября 2023
Аланьяспор
24.09.2023, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Фенербахче
43'
И. Кахведжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Фенербахче
Желтая карточка
А. Силва
90'
+8
90'
+4
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
И. Кахведжи
89'
Замена
С. Акайдын
️️️️
С. Шиманьски
88'
Желтая карточка
А. Джику
85'
Желтая карточка
М. Батшуайи
Замена
А. Силва
️️️️
Л. Аугушту
80'
78'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
78'
Замена
Р. Кент
️️️️
Д. Тадич
78'
Замена
Д. Остерволде
️️️️
Э. Джеко
75'
Желтая карточка
Д. Тадич
Замена
Ф. Хадергьонай
️️️️
Ж. Новейш
73'
Замена
О. Айдын
️️️️
К. Эдуардо
68'
66'
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
43'
ГОЛ! 0:1!
И. Кахведжи
Пас отдал
Э. Джеко
Желтая карточка
Ричард
40'
34'
Желтая карточка
И. Кахведжи
21'
Желтая карточка
Э. Джеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
45
Лойде Аугушту
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
25
Ричард
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Аланьяспор
29
Юре Балковец
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Фенербахче
67
Догукан Демир
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
3-2-1-4
99
Карагез
45
Аугушту
23
Байир
5
Алити
88
Эздемир
25
Ричард
7
Новейш
7
Караджа
96
Эдуардо
17
Жанвье
16
Кордова
3-4-2-1
25
Ливакович
26
Осайи-Самуэль
50
Бекао
4
Джику
17
Кахведжи
7
Фред
5
Юкшек
24
Кадиоглу
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Джеко
7
Новейш
94
Хадергьонай
94
Хадергьонай
7
Новейш
96
Эдуардо
70
Айдын
70
Айдын
96
Эдуардо
45
Аугушту
33
Силва
33
Силва
45
Аугушту
17
Шиманьски
4
Акайдын
4
Акайдын
17
Шиманьски
10
Джеко
24
Остерволде
24
Остерволде
10
Джеко
17
Кахведжи
8
Яндас
8
Яндас
17
Кахведжи
10
Тадич
77
Кент
77
Кент
10
Тадич
26
Осайи-Самуэль
44
Батшуайи
44
Батшуайи
26
Осайи-Самуэль
Остались в запасе
Аланьяспор
Фенербахче
29
Юре Балковец
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
67
Догукан Демир
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
29
Юре Балковец
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Остались в запасе
67
Догукан Демир
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Аланьяспор - Фенербахче
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
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