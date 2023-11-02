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    Javier Méndez - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Javier Méndez
    Команда Пеньяроль
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.06.2024 1' - 90' Феникс 0:1 Пеньяроль Уругвай. Примера, 15 тур
    29.05.2024 1' - 90' Пеньяроль 2:1 Росарио Сентраль Кубок Либертадорес, 6 тур
    27'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Америка Минейро 7 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    04.12.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 3:2 Баия (Салвадор)
    30.11.2023 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 4:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    27.11.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:3 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    13.11.2023 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 2:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    09.11.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:3 Коритиба (Коритиба)
    05.11.2023 77' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    02.11.2023 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    29.10.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 3:4 Гремио (Порту-Алегри)
    26.10.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    23.10.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    19.10.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    09.10.2023 62' -90' Форталеза (Форталеза) 3:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    01.10.2023 78' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    90'
    26.09.2023 65' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    80'
    04.09.2023 60' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Сантос (Сан-Паулу)
    79'
    27.08.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    20.08.2023 1' -78' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    07.08.2023 1' -72' Баия (Салвадор) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
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