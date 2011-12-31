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    Фабрис Муамба - статистика

    Полузащитник
    Имя Фабрис
    Фамилия Муамба
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Киншаса
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 апреля 1988 (34 года)
    Рост 185
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 20 1 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2012 89' -90' Болтон (Болтон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    03.03.2012 87' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 2:0 Болтон (Болтон)
    25.02.2012 1' -90' Челси (Лондон) 3:0 Болтон (Болтон)
    11.02.2012 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    04.02.2012 1' -57' Норвич Сити (Норвич) 2:0 Болтон (Болтон)
    01.02.2012 1' -90' Болтон (Болтон) 0:0 Арсенал (Лондон)
    21.01.2012 1' -90' Болтон (Болтон) 3:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    14.01.2012 1' -81' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:0 Болтон (Болтон)
    04.01.2012 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:2 Болтон (Болтон)
    31.12.2011 1' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    22'
    26.12.2011 1' -66' Болтон (Болтон) 0:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    20.12.2011 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Болтон (Болтон)
    17.12.2011 1' -90' Фулхэм (Лондон) 2:0 Болтон (Болтон)
    44'
    10.12.2011 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    03.12.2011 1' -27' Тоттенхэм (Лондон) 3:0 Болтон (Болтон)
    26.11.2011 1' -61' Болтон (Болтон) 0:2 Эвертон (Ливерпуль)
    19.11.2011 1' -81' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Болтон (Болтон)
    06.11.2011 1' -90' Болтон (Болтон) 5:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    29.10.2011 Был в запасе Суонси (Суонси) 3:1 Болтон (Болтон)
    02.10.2011 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:5 Челси (Лондон)
    24.09.2011 1' -56' Арсенал (Лондон) 3:0 Болтон (Болтон)
    17.09.2011 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    10.09.2011 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:5 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    27.08.2011 1' -27' Ливерпуль (Ливерпуль) 3:1 Болтон (Болтон)
    21.08.2011 1' -62' Болтон (Болтон) 2:3 Манчестер Сити (Манчестер)
    44'
    13.08.2011 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:4 Болтон (Болтон)
    79'
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