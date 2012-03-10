Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фабрис Муамба - статистика

Завершил карьеру
6 апреля 1988 (38), Киншаса
#21 | Полузащитник
185 см | 69 кг
Англия | ДР Конго
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
20
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Болтон
2 : 1
10.03.2012
Куинз Парк Рейнджерс
89' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Манчестер Сити
2 : 0
03.03.2012
Болтон
87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
3 : 0
25.02.2012
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Болтон
1 : 2
11.02.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Норвич Сити
2 : 0
04.02.2012
Болтон
1' - 57'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Болтон
0 : 0
01.02.2012
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Болтон
3 : 1
21.01.2012
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
14.01.2012
Болтон
1' - 81'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Эвертон
1 : 2
04.01.2012
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Болтон
1 : 1
31.12.2011
Вулверхэмптон
1' - 90'
22'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Болтон
0 : 2
26.12.2011
Ньюкасл
1' - 66'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Блэкберн
1 : 2
20.12.2011
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Фулхэм
2 : 0
17.12.2011
Болтон
1' - 90'
44'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Болтон
1 : 2
10.12.2011
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Тоттенхэм
3 : 0
03.12.2011
Болтон
1' - 27'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Болтон
0 : 2
26.11.2011
Эвертон
1' - 61'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Вест Бромвич
2 : 1
19.11.2011
Болтон
1' - 81'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Болтон
5 : 0
06.11.2011
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Суонси
3 : 1
29.10.2011
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Болтон
1 : 5
02.10.2011
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Арсенал
3 : 0
24.09.2011
Болтон
1' - 56'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Болтон
1 : 2
17.09.2011
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Болтон
0 : 5
10.09.2011
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ливерпуль
3 : 1
27.08.2011
Болтон
1' - 27'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Болтон
2 : 3
21.08.2011
Манчестер Сити
1' - 62'
44'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 4
13.08.2011
Болтон
1' - 90'
79'
Главные новости
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
1
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
Червиченко – о критиках Максименко: «Дуракам всегда чешется»
11:39
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
3
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
1
Стало известно, какую зарплату предложили экс-игроку «Интера» в «Рубине»
10:29
В ЦСКА сказали, подпишут ли свободного агента
09:47
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+