Igor Medynsky - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Igor Medynsky
|Команда
|Оболонь
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Igor Medynsky
|Команда
|Оболонь
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|1' - 84'
|Оболонь
|0:3
|Александрия
|Украина. Премьер-лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оболонь
|17
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|1' -84'
|Оболонь (Киев)
|0:3
|Александрия (Александрия)
|19.05.2024
|1' -76'
|Ворскла (Полтава)
|3:1
|Оболонь (Киев)
|11.05.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:0
|Рух (Львов)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Оболонь (Киев)
|1:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|28.04.2024
|46' -90'
|Заря (Луганск)
|0:0
|Оболонь (Киев)
|22.04.2024
|67' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:1
|Оболонь (Киев)
|16.03.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|1:0
|Полесье (Житомир)
|83'
|09.03.2024
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Оболонь (Киев)
|03.03.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:1
|Днепр-1 (Днепр)
|26.02.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|11.12.2023
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Оболонь (Киев)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Оболонь (Киев)
|08.10.2023
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|1:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|01.10.2023
|1' -84'
|Минай (Минай)
|0:1
|Оболонь (Киев)
|22.09.2023
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:0
|Верес (Ровно)
|16.09.2023
|1' -89'
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Оболонь (Киев)
|02.09.2023
|46' -90'
|Полесье (Житомир)
|2:0
|Оболонь (Киев)
|20.08.2023
|61' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:2
|Оболонь (Киев)
|04.08.2023
|1' -85'
|Оболонь (Киев)
|2:4
|Динамо (Киев)
|80'