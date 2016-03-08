Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ишмаэль Миллер - статистика

Завершил карьеру
5 марта 1987 (39)
#11 | Нападающий
191 см | 86 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаддерсфилд Таун
16
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 1
08.03.2016
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Дерби Каунти
2 : 0
05.03.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
16.01.2016
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Хаддерсфилд Таун
5 : 0
12.01.2016
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Болтон
0 : 2
02.01.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Брентфорд
4 : 2
19.12.2015
Хаддерсфилд Таун
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
15.12.2015
Ротерхэм
45' - 90'
73'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
12.12.2015
Бристоль Сити
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
05.12.2015
Хаддерсфилд Таун
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бернли
2 : 1
31.10.2015
Хаддерсфилд Таун
1' - 59'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
24.10.2015
Дерби Каунти
1' - 83'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
20.10.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
17.10.2015
Хаддерсфилд Таун
1' - 73'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
03.10.2015
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
24.09.2015
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
19.09.2015
Болтон
1' - 87'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
15.09.2015
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
2 : 0
12.09.2015
Хаддерсфилд Таун
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
29.08.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Фулхэм
1 : 1
22.08.2015
Хаддерсфилд Таун
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
18.08.2015
Брайтон
1' - 78'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
15.08.2015
Блэкберн
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Халл Сити
2 : 0
08.08.2015
Хаддерсфилд Таун
65' - 90'
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
1
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
9
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+