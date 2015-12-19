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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Хаддерсфилд Таун
Брентфорд - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 19 декабря 2015
Брентфорд
19.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
4 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
5'
С. Каньос
22'
Л. Вибе
31'
А. Джадж
55'
А. Джадж (П)
46'
Д. Лолли
90+2'
К. Демпси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Хаддерсфилд Таун
90'
+2
ГОЛ! 4:2!
К. Демпси
Замена
Хота
️️️️
Д. Свифт
80'
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Р. Вудс
75'
65'
Желтая карточка
Н. Уэллс
61'
Замена
Ш. Сканнелл
️️️️
М. Карайол
Замена
С. Саундерс
️️️️
С. Каньос
58'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
А. Джадж
55'
46'
ГОЛ! 3:1!
Д. Лолли
Пас отдал
Н. Уэллс
45'
Замена
К. Демпси
️️️️
И. Миллер
45'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Д. Холмс
ГОЛ! 3:0!
А. Джадж
31'
30'
Желтая карточка
М. Хадсон
Желтая карточка
Т. Дьягурага
26'
ГОЛ! 2:0!
Л. Вибе
Пас отдал
Д. Тарковски
22'
ГОЛ! 1:0!
С. Каньос
Пас отдал
Д. Свифт
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
24
Хота
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
4-5-1
27
Баттон
21
Бидуэлл
6
Дин
2
Колен
6
Тарковски
18
Вудс
26
Вибе
31
Джадж
8
Дьягурага
8
Свифт
7
Каньос
4-1-1-3
31
Стир
2
Смит
5
Хадсон
6
Линч
33
Чилвел
14
Холмс
29
Карайол
35
Патерсон
11
Лолли
11
Миллер
8
Свифт
24
Хота
24
Хота
8
Свифт
18
Вудс
16
МакИкран
16
МакИкран
18
Вудс
7
Каньос
7
Саундерс
7
Саундерс
7
Каньос
11
Миллер
10
Демпси
10
Демпси
11
Миллер
14
Холмс
21
Уэллс
21
Уэллс
14
Холмс
29
Карайол
9
Сканнелл
9
Сканнелл
29
Карайол
Остались в запасе
Брентфорд
Хаддерсфилд Таун
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
4
Алан МакКормак
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
33
Гарри Банн
ЦП
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
4
Алан МакКормак
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Остались в запасе
33
Гарри Банн
ЦП
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Крис Пауэлл
Статистика матча Брентфорд - Хаддерсфилд Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Фил Гиббз
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Гриффин Парк
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