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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Хаддерсфилд Таун
Дерби Каунти - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 05 марта 2016
Дерби Каунти
05.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
31'
К. Мартин
73'
Д. Расселл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Хаддерсфилд Таун
90'
Замена
Ф. Божай
️️️️
Д. Патерсон
90'
Желтая карточка
М. Хадсон
Замена
Д. Торне
️️️️
Д. Хансон
78'
77'
Замена
Э. Ману
️️️️
Д. Лолли
ГОЛ! 2:0!
Д. Расселл
Пас отдал
К. Мартин
73'
64'
Замена
К. Матмур
️️️️
Г. Банн
Замена
К. Брайсон
️️️️
Д. Баттерфилд
64'
Замена
Д. Расселл
️️️️
Н. Блекмэн
63'
Желтая карточка
Д. Хансон
59'
36'
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
ГОЛ! 1:0!
К. Мартин
Пас отдал
С. Кристи
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
33
Гарри Банн
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
36
Флорент Божай
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
3-5-2
33
Карсон
29
Кристи
36
Кио
5
Шекелл
6
Хансон
19
Баттерфилд
29
Хендрик
29
Ольссон
10
Инс
9
Блекмэн
18
Мартин
3-3-3
31
Стир
2
Смит
5
Хадсон
3
Хасбэнд
33
Банн
10
Демпси
4
Уайтхэд
35
Патерсон
11
Лолли
21
Уэллс
9
Блекмэн
77
Расселл
77
Расселл
9
Блекмэн
6
Хансон
34
Торне
34
Торне
6
Хансон
19
Баттерфилд
7
Брайсон
7
Брайсон
19
Баттерфилд
11
Лолли
45
Ману
45
Ману
11
Лолли
35
Патерсон
36
Божай
36
Божай
35
Патерсон
33
Банн
10
Матмур
10
Матмур
33
Банн
Остались в запасе
Дерби Каунти
Хаддерсфилд Таун
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
26
Ллойд Эллинсон
ВР
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
26
Ллойд Эллинсон
ВР
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Даррен Уоссол
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Дерби Каунти - Хаддерсфилд Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Эдди Илдертон
(Тайн-энд-Уир)
Стадион:
Прайд Парк
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