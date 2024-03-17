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    Ryotaro Ito - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Ryotaro Ito
    Команда Сент-Труйден
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 1' - 83' Гент 2:0 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Труйден 35 7 4 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 1' -83' Гент (Гент) 2:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    17.05.2024 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    12.05.2024 1' -83' Сент-Труйден (Брюссель) 2:1 Мехелен (Мехелен)
    03.05.2024 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    8' 69'
    27.04.2024 1' -84' Стандард (Льеж) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    23.04.2024 1' -80' Сент-Труйден (Брюссель) 0:2 Гент (Гент)
    12.04.2024 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 3:3 Стандард (Льеж)
    4'
    05.04.2024 58' -90' Мехелен (Мехелен) 2:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    67' 89'
    31.03.2024 1' -72' Сент-Труйден (Брюссель) 2:0 Вестерло (Вестерло)
    7'
    17.03.2024 1' -67' Сент-Труйден (Брюссель) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    10.03.2024 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    03.03.2024 63' -90' Антверпен (Антверпен) 3:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    24.02.2024 1' -71' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Вестерло (Вестерло)
    37'
    18.02.2024 69' -90' Андерлехт (Брюссель) 4:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    09.02.2024 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Кортрейк (Кортрейк)
    04.02.2024 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 4:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    01.02.2024 1' -87' Сент-Труйден (Брюссель) 4:1 Гент (Гент)
    28.01.2024 64' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Генк (Генк)
    90'
    21.01.2024 79' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    27.12.2023 Был в запасе Стандард (Льеж) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    23.12.2023 1' -87' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    16.12.2023 1' -67' Моленбек (Моленбек) 3:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    09.12.2023 1' -85' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    03.12.2023 1' -77' Мехелен (Мехелен) 0:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    42'
    24.11.2023 1' -76' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Антверпен (Антверпен)
    10.11.2023 1' -79' Вестерло (Вестерло) 3:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    03.11.2023 1' -79' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Эйпен (Эйпен)
    22.10.2023 1' -77' Оуд-Хеверли (Левен) 4:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    08.10.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:4 Юнион СЖ (Брюссель)
    01.10.2023 1' -80' Брюгге (Брюгге) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    24.09.2023 1' -63' Генк (Генк) 3:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    31'
    17.09.2023 1' -68' Сент-Труйден (Брюссель) 2:0 Мехелен (Мехелен)
    63'
    03.09.2023 1' -85' Шарлеруа (Шарлеруа) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    27.08.2023 69' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    13.08.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    06.08.2023 1' -71' Кортрейк (Кортрейк) 0:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    30.07.2023 1' -65' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Стандард (Льеж)
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