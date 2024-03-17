Ryotaro Ito - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Ryotaro Ito
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Ryotaro Ito
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|1' - 83'
|Гент
|2:0
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Труйден
|35
|7
|4
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|1' -83'
|Гент (Гент)
|2:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|17.05.2024
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|12.05.2024
|1' -83'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:1
|Мехелен (Мехелен)
|03.05.2024
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|8' 69'
|27.04.2024
|1' -84'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|23.04.2024
|1' -80'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:2
|Гент (Гент)
|12.04.2024
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|3:3
|Стандард (Льеж)
|4'
|05.04.2024
|58' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|2:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|67' 89'
|31.03.2024
|1' -72'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|7'
|17.03.2024
|1' -67'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|10.03.2024
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|03.03.2024
|63' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|24.02.2024
|1' -71'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Вестерло (Вестерло)
|37'
|18.02.2024
|69' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|09.02.2024
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|04.02.2024
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|01.02.2024
|1' -87'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|4:1
|Гент (Гент)
|28.01.2024
|64' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Генк (Генк)
|90'
|21.01.2024
|79' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.12.2023
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|23.12.2023
|1' -87'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|16.12.2023
|1' -67'
|Моленбек (Моленбек)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|09.12.2023
|1' -85'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|03.12.2023
|1' -77'
|Мехелен (Мехелен)
|0:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|42'
|24.11.2023
|1' -76'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Антверпен (Антверпен)
|10.11.2023
|1' -79'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|03.11.2023
|1' -79'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Эйпен (Эйпен)
|22.10.2023
|1' -77'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|4:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|08.10.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:4
|Юнион СЖ (Брюссель)
|01.10.2023
|1' -80'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|24.09.2023
|1' -63'
|Генк (Генк)
|3:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|31'
|17.09.2023
|1' -68'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:0
|Мехелен (Мехелен)
|63'
|03.09.2023
|1' -85'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.08.2023
|69' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|13.08.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|06.08.2023
|1' -71'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|30.07.2023
|1' -65'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Стандард (Льеж)