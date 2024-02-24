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    Luka Kulenović - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Luka Kulenović
    Команда Слован
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 25 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2024 1' -90' Теплице (Теплице) 2:0 Слован (Либерец)
    28.04.2024 1' -90' Баник (Острава) 2:2 Слован (Либерец)
    21.04.2024 1' -90' Слован (Либерец) 0:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    13.04.2024 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 3:1 Слован (Либерец)
    06.04.2024 1' -90' Слован (Либерец) 3:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    30.03.2024 1' -90' Виктория (Пльзень) 1:3 Слован (Либерец)
    69' 79'
    17.03.2024 1' -90' Славия (Прага) 3:0 Слован (Либерец)
    09.03.2024 1' -90' Слован (Либерец) 1:0 Карвина (Карвина)
    03.03.2024 Был в запасе Теплице (Теплице) 2:0 Слован (Либерец)
    24.02.2024 1' -90' Слован (Либерец) 3:3 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    18.02.2024 1' -90' Спарта (Прага) 2:1 Слован (Либерец)
    10.02.2024 1' -90' Слован (Либерец) 1:0 Сигма (Оломоуц)
    16.12.2023 Был в запасе Пардубице (Пардубице) 2:0 Слован (Либерец)
    13.12.2023 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 0:0 Слован (Либерец)
    09.12.2023 1' -90' Слован (Либерец) 5:3 Фастав (Злин)
    25.11.2023 1' -90' Слован (Либерец) 2:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    11.11.2023 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:1 Слован (Либерец)
    05.11.2023 1' -90' Слован (Либерец) 1:0 Динамо (Ческе-Будеевице)
    21.10.2023 1' -90' Слован (Либерец) 3:0 Виктория (Пльзень)
    08.10.2023 1' -90' Слован (Либерец) 2:3 Славия (Прага)
    30.09.2023 1' -90' Карвина (Карвина) 5:2 Слован (Либерец)
    23.09.2023 Был в запасе Слован (Либерец) 3:3 Теплице (Теплице)
    17.09.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Слован (Либерец)
    03.09.2023 1' -90' Слован (Либерец) 0:2 Спарта (Прага)
    27.08.2023 1' -90' Сигма (Оломоуц) 2:0 Слован (Либерец)
    19.08.2023 1' -90' Слован (Либерец) 1:0 Пардубице (Пардубице)
    06.08.2023 1' -90' Слован (Либерец) 0:1 Богемианс 1905 (Прага)
    30.07.2023 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Слован (Либерец)
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