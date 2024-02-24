Luka Kulenović - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Luka Kulenović
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Luka Kulenović
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|25
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2024
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:0
|Слован (Либерец)
|28.04.2024
|1' -90'
|Баник (Острава)
|2:2
|Слован (Либерец)
|21.04.2024
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|0:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|13.04.2024
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|3:1
|Слован (Либерец)
|06.04.2024
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|3:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|30.03.2024
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:3
|Слован (Либерец)
|69' 79'
|17.03.2024
|1' -90'
|Славия (Прага)
|3:0
|Слован (Либерец)
|09.03.2024
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:0
|Карвина (Карвина)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Теплице (Теплице)
|2:0
|Слован (Либерец)
|24.02.2024
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|3:3
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|18.02.2024
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|2:1
|Слован (Либерец)
|10.02.2024
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:0
|Сигма (Оломоуц)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Пардубице (Пардубице)
|2:0
|Слован (Либерец)
|13.12.2023
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:0
|Слован (Либерец)
|09.12.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|5:3
|Фастав (Злин)
|25.11.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|11.11.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:1
|Слован (Либерец)
|05.11.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|21.10.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|3:0
|Виктория (Пльзень)
|08.10.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:3
|Славия (Прага)
|30.09.2023
|1' -90'
|Карвина (Карвина)
|5:2
|Слован (Либерец)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|3:3
|Теплице (Теплице)
|17.09.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Слован (Либерец)
|03.09.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|0:2
|Спарта (Прага)
|27.08.2023
|1' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|2:0
|Слован (Либерец)
|19.08.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:0
|Пардубице (Пардубице)
|06.08.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|0:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|30.07.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Слован (Либерец)