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Мартин Якубко
Новости
Мартин Якубко - новости
Завершил карьеру
26 февраля 1980 (46), Прешов
#26 | Нападающий
193 см | 95 кг
Словакия
Статистика
Новости
Российский ЧМ признали лучшим по сравнению с американским
27 июня
4
Якубко выступил против возвращения Промеса в «Спартак»: «Нужно порядочно себя вести, а не как негодяй»
2024.06.29 17:23
15
Якубко раскрыл свои самые большие премиальные в РПЛ
2024.06.16 16:12
Якубко – о матчах сборной России: «Они никому не интересны»
2024.01.28 21:53
17
Экс-игрок РПЛ – о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Говнистый поступок, так не делается ни за какие деньги»
2023.07.17 15:11
3
Якубко – о «Зените» и «Газпроме»: «Как может одна команда получать от государства столько денег? Другие выживают за пару копеек»
2023.03.08 13:32
13
Якубко: «Захарян может стать в «Челси» основным игроком»
2022.11.16 11:15
4
Якубко: «Что за идиот придумал чемпионат мира в Катаре?»
2022.11.12 10:33
2
Якубко: «Кокорин на топ-уровень уже не выйдет»
2022.10.19 08:12
Якубко: «Дзюба может забить в Турции десять голов за сезон»
2022.09.21 20:02
4
Якубко: «Не верю, что Кокорин вернется в большой футбол. Он будет потихоньку заканчивать»
2022.09.21 11:17
«Это катастрофа для российского футбола». Якубко – об отстранении России от Евро-2024
2022.09.21 07:34
Якубко: «Кураньи – один из лучших игроков, которых видел. На каждой тренировке пахал как на последней в жизни. Это пример»
2021.12.17 23:47
1
Якубко: «Если бы Кокорин в 20 лет уехал в Европу, вырос бы до уровня Карпина или Мостового. Но его засыпали деньгами – и вот что вышло»
2021.12.17 21:10
7
Якубко: «Черчесов считает себя королем мира, никого не уважает. Его авторитет – это унижения и обзывательства»
2021.12.17 19:50
5
Экс-игрок «Амкара» Якубко: «Черчесов – жесткий человек и тренер. Его манера общения не всем может нравиться»
2021.03.30 19:26
2
Якубко: «Сесар Навас? Говно, которое сломало мне челюсть. Как можно назвать этого пидораса?»
2020.03.25 17:56
31
Гаджиев – Якубко: «Не знаю, почему он решил сейчас выступить»
2018.03.13 06:30
3
Якубко: «Гаджиев – один из самых слабых тренеров, с которым я работал»
2018.03.13 06:09
13
Якубко: «Сборной России не хватает скорости и динамики игры»
2016.06.16 08:47
18
Якубко: «Словакия сильнее России»
2016.05.31 09:06
5
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