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    Якубко: «Что за идиот придумал чемпионат мира в Катаре?»

    Бывший футболист «Динамо», «Химок», «Амкара» и «Сатурна» Мартин Якубко раскритиковал организацию ЧМ-2022.

    – Слушай, я купил себе билеты на финал, один полуфинал, второй полуфинал, на матч за третье место. И продал их три недели назад.

    Не смог найти жильe. Там с гостиницами проблема. В приложениях ничего не найдeшь. А если найдeшь, то по 3/5/10 тысяч евро за ночь. Сумасшедшие цены!

    Что за идиот придумал ЧМ в Катаре?! Я четыре месяца не мог найти жильe. Через футбольный союз Словакии искал, не нашeл.

    – Искал жильe в Дубае или Эр-Рияде?

    – Это что? Я хочу комфортно. Я был на ЧМ в России. Гостиницы все подготовлены. Есть варианты любого класса. Нормальные цены. Какие 5 тысяч евро за ночь?!

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: Eurostavka

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1182

      mama1991 2 часа назад

      вообще да, странно, понятно что популяризация итд, но традиции нарушены, считаю что чм это консервативный турнир, и менять там ничего нельзя...

      0
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      Рейтинг: +17760

      Cleaner 2 часа назад

      Динамовца Якубко забыли спросить, где нужно проводить ЧМ...(((

      0
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      Рейтинг: +106

      SuperPav11 > Cleaner 2 часа назад

      Может тебя забыли спросить

      2
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      Рейтинг: +173

      russkiisergei > SuperPav11 29 минут назад

      ты сын женщины, с низкой социальной ответственностью

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      Рейтинг: +106

      SuperPav11 > russkiisergei 8 минут назад

      Это сеорее ты такой

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