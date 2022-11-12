Якубко: «Что за идиот придумал чемпионат мира в Катаре?»

Бывший футболист «Динамо», «Химок», «Амкара» и «Сатурна» Мартин Якубко раскритиковал организацию ЧМ-2022.

– Слушай, я купил себе билеты на финал, один полуфинал, второй полуфинал, на матч за третье место. И продал их три недели назад.

Не смог найти жильe. Там с гостиницами проблема. В приложениях ничего не найдeшь. А если найдeшь, то по 3/5/10 тысяч евро за ночь. Сумасшедшие цены!

Что за идиот придумал ЧМ в Катаре?! Я четыре месяца не мог найти жильe. Через футбольный союз Словакии искал, не нашeл.

– Искал жильe в Дубае или Эр-Рияде?

– Это что? Я хочу комфортно. Я был на ЧМ в России. Гостиницы все подготовлены. Есть варианты любого класса. Нормальные цены. Какие 5 тысяч евро за ночь?!

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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