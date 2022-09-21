«Это катастрофа для российского футбола». Якубко – об отстранении России от Евро-2024

Бывший форвард сборной Словакии и клубов РПЛ Мартин Якубко прокомментировал недопуск сборной России к жеребьевке отбора Евро-2024.

— Ситуация очень тяжелая. Я считаю, что если смотреть на это решение со спортивной точки зрения, для российского футбола это просто катастрофа. Все мы — тренеры, спортсмены, футбольные союзы — занимаемся футболом потому, что хотим соревноваться соревноваться с другими командами. А России это сейчас запретили. Но мы видим, что в ситуацию все больше и больше вмешивается политика, а я политическую точку зрения комментировать не хочу и не буду.

— С кем сборной России играть все это время, учитывая, что лидеры Боснии играть с нами уже отказались?

— Думаю, все-таки есть страны, которые поддерживают какие-то отношения с Россией. В РФС могут попытаться договориться с кем-то другим. Это уже будет зависеть от решений федераций других стран, других вариантов нет. Если же соперников не найдется, нужно все равно устраивать тренировочные сборы, чтобы ребята хоть видели друг друга, потренировались вместе.