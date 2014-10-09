Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мартин Якубко - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Мартин
    Фамилия Якубко
    Команда Ружомберок
    Состав Основной
    Родной город Прешов
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 февраля 1980 (43 года)
    Рост 193
    Вес 95
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словакия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2015 79' -90' Люксембург 2:4 Словакия
    09.10.2015 Был в запасе Словакия 0:1 Белоруссия
    08.09.2015 66' -90' Словакия 0:0 Украина
    05.09.2015 Был в запасе Испания 2:0 Словакия
    27.03.2015 Был в запасе Словакия 3:0 Люксембург
    12.10.2014 Был в запасе Белоруссия 1:3 Словакия
    09.10.2014 Был в запасе Словакия 2:1 Испания
    • Читайте нас: 
    11