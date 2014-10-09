Мартин Якубко - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Якубко
|Команда
|Ружомберок
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прешов
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 1980 (43 года)
|Рост
|193
|Вес
|95
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Якубко
|Команда
|Ружомберок
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прешов
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 1980 (43 года)
|Рост
|193
|Вес
|95
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словакия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2015
|79' -90'
|Люксембург
|2:4
|Словакия
|09.10.2015
|Был в запасе
|Словакия
|0:1
|Белоруссия
|08.09.2015
|66' -90'
|Словакия
|0:0
|Украина
|05.09.2015
|Был в запасе
|Испания
|2:0
|Словакия
|27.03.2015
|Был в запасе
|Словакия
|3:0
|Люксембург
|12.10.2014
|Был в запасе
|Белоруссия
|1:3
|Словакия
|09.10.2014
|Был в запасе
|Словакия
|2:1
|Испания