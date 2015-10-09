Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Словакия - Беларусь
Словакия - Беларусь: обзор матча 09 октября 2015
Словакия
09.10.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 9 тур
0 : 1
Завершен
Беларусь
34'
С. Драгун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Беларусь
90'
+4
Желтая карточка
Д. Поляков
84'
Желтая карточка
М. Гордейчук
Замена
О. Дуда
️️️️
Р. Мак
79'
71'
Замена
С. Кисляк
️️️️
Н. Сигневич
Замена
М. Стох
️️️️
В. Вайсс
71'
69'
Замена
С. Политевич
️️️️
П. Нехайчик
65'
Вторая желтая
А. Мартынович
Замена
А. Немец
️️️️
В. Пековски
60'
57'
Желтая карточка
А. Мартынович
49'
Желтая карточка
И. Стасевич
40'
Замена
М. Володько
️️️️
М. Бордачев
Желтая карточка
В. Вайсс
36'
34'
ГОЛ! 0:1!
С. Драгун
Пас отдал
Р. Брессан
Желтая карточка
М. Шкртел
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
18
Душан Швенто
ЦП
22
Виктор Пековски
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Беларусь
22
Андрей Горбунов
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
22
Игорь Стасевич
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
7
Ренан Брессан
ЦП
0
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Словакия
1
Ян Муха
ВР
12
Ян Новота
ВР
4
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
18
Эрик Сабо
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Станислав Шестак
ЦФ
11
Адам Немец
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
Беларусь
1
Юрий Жевнов
ВР
12
Сергей Черник
ВР
13
Сергей Баланович
ЛЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Антон Путило
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
3-5-1-1
23
Козачик
3
Шкртел
15
Губочан
16
Салата
22
Пековски
19
Куцка
7
Вайсс
17
Гамшик
18
Швенто
20
Мак
21
Дуриш
4-5-1
22
Горбунов
4
Мартынович
5
Поляков
14
Сиваков
19
Бордачев
11
Гордейчук
22
Стасевич
2
Драгун
7
Брессан
23
Нехайчик
0
Сигневич
20
Мак
8
Дуда
8
Дуда
20
Мак
7
Вайсс
10
Стох
10
Стох
7
Вайсс
22
Пековски
11
Немец
11
Немец
22
Пековски
23
Нехайчик
6
Политевич
6
Политевич
23
Нехайчик
0
Сигневич
15
Кисляк
15
Кисляк
0
Сигневич
19
Бордачев
5
Володько
5
Володько
19
Бордачев
Остались в запасе
Словакия
Беларусь
1
Ян Муха
ВР
12
Ян Новота
ВР
4
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
18
Эрик Сабо
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
9
Станислав Шестак
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
1
Юрий Жевнов
ВР
12
Сергей Черник
ВР
13
Сергей Баланович
ЛЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
Главный тренер
Александр Хацкевич
Остались в запасе
1
Ян Муха
ВР
12
Ян Новота
ВР
4
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
18
Эрик Сабо
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
9
Станислав Шестак
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Жевнов
ВР
12
Сергей Черник
ВР
13
Сергей Баланович
ЛЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
Главный тренер
Ян Козак
Главный тренер
Александр Хацкевич
Статистика матча Словакия - Беларусь
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Под Дубном
Новости команд
Все
Словакия
Беларусь
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16:50
Беларусь – Албания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 18:50
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:25
Лига наций: шансы Беларуси и Албании на победу в матче 6 тура
14 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16:50
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:25
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Беларусь – Албания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 18:50
Лига наций: шансы Беларуси и Албании на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Сан-Марино и Беларуси на победу в матче 5 тура
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+