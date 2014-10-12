Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Беларусь - Словакия
Беларусь - Словакия: обзор матча 12 октября 2014
Беларусь
12.10.2014, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 3 тур
1 : 3
Завершен
Словакия
79'
Т. Калачев
65'
М. Гамшик
84'
М. Гамшик
90+1'
С. Шестак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Словакия
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
С. Шестак
Пас отдал
А. Немец
87'
Желтая карточка
Н. Гьембер
86'
Замена
Ф. Кисс
️️️️
Ю. Куцка
84'
ГОЛ! 1:2!
М. Гамшик
80'
Замена
М. Стох
️️️️
В. Вайсс
ГОЛ! 1:1!
Т. Калачев
Пас отдал
С. Драгун
79'
Замена
И. Стасевич
️️️️
И. Шитов
76'
65'
ГОЛ! 0:1!
М. Гамшик
Пас отдал
В. Вайсс
62'
Замена
С. Шестак
️️️️
Р. Мак
Желтая карточка
И. Шитов
58'
Замена
Д. Поляков
️️️️
Е. Филипенко
55'
Желтая карточка
Д. Верховцов
49'
Замена
М. Гордейчук
️️️️
Р. Брессан
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Юрий Жевнов
ВР
13
Сергей Баланович
ЛЗ
19
Максим Бордачев
ЛЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
16
Сергей Кривец
ЦП
7
Ренан Брессан
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
22
Виктор Пековски
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Беларусь
22
Андрей Климович
ВР
12
Сергей Черник
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Илья Алексиевич
ЦП
22
Игорь Стасевич
ЦП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
17
Эдгар Олехнович
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Словакия
1
Ян Муха
ВР
12
Ян Новота
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
16
Любомир Михалик
ЦЗ
8
Филип Кисс
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
8
Карим Геде
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
9
Станислав Шестак
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
3-2-4
1
Жевнов
21
Филипенко
4
Мартынович
18
Верховцов
19
Бордачев
4
Шитов
16
Кривец
7
Брессан
2
Драгун
23
Калачев
4-4-1-1
23
Козачик
2
Пекарик
4
Дюрица
3
Шкртел
6
Гьембер
19
Куцка
17
Гамшик
7
Вайсс
22
Пековски
20
Мак
11
Немец
21
Филипенко
5
Поляков
5
Поляков
21
Филипенко
4
Шитов
22
Стасевич
22
Стасевич
4
Шитов
7
Брессан
11
Гордейчук
11
Гордейчук
7
Брессан
19
Куцка
8
Кисс
8
Кисс
19
Куцка
7
Вайсс
10
Стох
10
Стох
7
Вайсс
20
Мак
9
Шестак
9
Шестак
20
Мак
Остались в запасе
Беларусь
Словакия
22
Андрей Климович
ВР
12
Сергей Черник
ВР
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Илья Алексиевич
ЦП
17
Эдгар Олехнович
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
1
Ян Муха
ВР
12
Ян Новота
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
16
Любомир Михалик
ЦЗ
8
Карим Геде
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Остались в запасе
22
Андрей Климович
ВР
12
Сергей Черник
ВР
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Илья Алексиевич
ЦП
17
Эдгар Олехнович
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Остались в запасе
1
Ян Муха
ВР
12
Ян Новота
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
16
Любомир Михалик
ЦЗ
8
Карим Геде
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Ян Козак
Статистика матча Беларусь - Словакия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Борисов-Арена
Новости команд
Все
Беларусь
Словакия
Беларусь – Албания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 18:50
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:25
Лига наций: шансы Беларуси и Албании на победу в матче 6 тура
14 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Беларусь – Албания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 18:50
Лига наций: шансы Беларуси и Албании на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Сан-Марино и Беларуси на победу в матче 5 тура
11 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:25
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Молдова – Словакия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+