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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Словакия
Испания - Словакия: обзор матча 05 сентября 2015
Испания
05.09.2015, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 7 тур
2 : 0
Завершен
Словакия
5'
Ж. Альба
29'
А. Иньеста (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Словакия
Замена
Коке
️️️️
А. Иньеста
84'
81'
Желтая карточка
Л. Тесак
Замена
П. Алькасер
️️️️
Д. Коста
74'
72'
Замена
Э. Сабо
️️️️
П. Грошовски
Замена
С. Касорла
️️️️
С. Фабрегас
66'
60'
Замена
О. Дуда
️️️️
М. Гамшик
46'
Замена
М. Дуриш
️️️️
Р. Мак
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Иньеста
29'
28'
Желтая карточка
М. Козачик
ГОЛ! 1:0!
Ж. Альба
Пас отдал
Д. Сильва
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
6
Андрес Иньеста
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
4
Лукаш Тесак
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
6
Ян Грегуш
ОП
18
Душан Швенто
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак-младший
Испания
23
Серхио Рико
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
11
Витоло
ЛВ
20
Санти Касорла
ЦП
8
Коке
ЦП
13
Хуан Мата
АП
22
Иско
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Словакия
1
Ян Муха
ВР
12
Ян Новота
ВР
16
Любомир Михалик
ЦЗ
22
Виктор Пековски
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Адам Немец
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
11
Роберт Виттек
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
4-3-2-1
1
Касильяс
18
Альба
15
Рамос
3
Пике
16
Хуанфран
6
Иньеста
10
Фабрегас
5
Бускетс
21
Сильва
11
Педро
19
Коста
3-4-1-1-1
23
Козачик
6
Гьембер
16
Салата
4
Тесак
2
Пекарик
6
Грегуш
18
Швенто
15
Губочан
17
Гамшик
20
Мак
13
Грошовски
10
Фабрегас
20
Касорла
20
Касорла
10
Фабрегас
6
Иньеста
8
Коке
8
Коке
6
Иньеста
19
Коста
9
Алькасер
9
Алькасер
19
Коста
17
Гамшик
8
Дуда
8
Дуда
17
Гамшик
13
Грошовски
18
Сабо
18
Сабо
13
Грошовски
20
Мак
21
Дуриш
21
Дуриш
20
Мак
Остались в запасе
Испания
Словакия
23
Серхио Рико
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
13
Хуан Мата
АП
22
Иско
АП
11
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
1
Ян Муха
ВР
12
Ян Новота
ВР
16
Любомир Михалик
ЦЗ
22
Виктор Пековски
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
11
Адам Немец
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
11
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак-младший
Остались в запасе
23
Серхио Рико
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
13
Хуан Мата
АП
22
Иско
АП
11
Витоло
ЛВ
Остались в запасе
1
Ян Муха
ВР
12
Ян Новота
ВР
16
Любомир Михалик
ЦЗ
22
Виктор Пековски
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
11
Адам Немец
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
11
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Ян Козак-младший
Статистика матча Испания - Словакия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
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Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
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Фарерские острова
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0 : 4
06.10.2026
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Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
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Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Юре Прапротник (Словения) Роберт Вукан (Словения)
Где смотреть матч:
Россия 2, Спорт 1 (в повторе, 01:30)
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