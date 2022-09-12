Руслан Паламарь - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Паламарь
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Родной город
|Одесса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Паламарь
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Родной город
|Одесса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|84' - 90'
|Львов
|1:0
|Минай
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|28.02.2023
|74' - 90'
|Минай
|1:4
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минай
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|84' -90'
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)
|28.02.2023
|74' -90'
|Минай (Минай)
|1:4
|Шахтер (Донецк)
|27.11.2022
|88' -90'
|Заря (Луганск)
|1:1
|Минай (Минай)
|20.11.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|3:1
|Минай (Минай)
|29.10.2022
|86' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Минай (Минай)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|0:1
|Динамо (Киев)
|25.09.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Минай (Минай)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)