Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кирилл Корепов - статистика

Динамо Вг
24 августа 1993 (33), Вологда
#9 | Нападающий
181 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Вг
19
3
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 1
03.11.2024
Родина-М
73' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Луки-Энергия
0 : 3
27.10.2024
Динамо Вг
72' - 90'
81, 89'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
20.10.2024
Балтика-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Знамя Труда
0 : 1
11.10.2024
Динамо Вг
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
2 : 0
06.10.2024
Енисей-М
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Торпедо Вл
2 : 3
29.09.2024
Динамо Вг
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Динамо Вг
1 : 2
22.09.2024
Динамо СПб
88' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Чертаново
0 : 1
15.09.2024
Динамо Вг
86' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо Вг
4 : 1
08.09.2024
Тверь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Динамо Вг
2 : 0
01.09.2024
Динамо-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Сатурн
4 : 1
26.08.2024
Динамо Вг
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Иркутск
1 : 0
18.08.2024
Динамо Вг
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Спартак-2
0 : 2
10.08.2024
Динамо Вг
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Динамо Вг
0 : 0
04.08.2024
Зенит-2
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Звезда
1 : 2
27.07.2024
Динамо Вг
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Балтика-2
1 : 0
01.07.2024
Динамо Вг
57' - 90'
68'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Енисей-М
1 : 1
19.06.2024
Динамо Вг
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 0
13.06.2024
Торпедо Вл
1' - 89'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
3 : 1
08.06.2024
Динамо Вг
46' - 90'
86'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Динамо Вг
1 : 4
01.06.2024
Чертаново
1' - 53'
51'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Тверь
1 : 1
26.05.2024
Динамо Вг
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Динамо-2
3 : 1
18.05.2024
Динамо Вг
46' - 90'
56'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Динамо Вг
0 : 0
12.05.2024
Сатурн
55' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Динамо Вг
3 : 0
05.05.2024
Иркутск
72' - 90'
86'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Динамо Вг
1 : 1
28.04.2024
Спартак-2
1' - 56'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Зенит-2
2 : 1
21.04.2024
Динамо Вг
46' - 90'
61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Динамо Вг
1 : 0
14.04.2024
Звезда
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Родина-М
0 : 0
07.04.2024
Динамо Вг
1' - 90'
Главные новости
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
21:56
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
2
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
9
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
7
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+