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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сатурн - Динамо Вг
Сатурн - Динамо Вг: обзор матча 26 августа 2024
Сатурн
26.08.2024, понедельник, 19:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
4 : 1
Завершен
Динамо Вг
7'
Д. Бескоровайный
23'
А. Шаболин
33'
Д. Бескоровайный
72'
С. Басыров
41'
Д. Долгов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сатурн - Динамо Вг
87'
Красная карточка
Д. Дмитрук
Замена
Н. Кнышев
️️️️
Н. Шарков
80'
Замена
В. Кириленко
️️️️
В. Лепёхин
76'
Замена
Д. Грибанов
️️️️
А. Шаболин
76'
73'
Замена
Д. Дмитрук
️️️️
Д. Югалдин
ГОЛ! 4:1!
С. Басыров
Пас отдал
А. Шаболин
72'
69'
Замена
И. Родионов
️️️️
Д. Долгов
Желтая карточка
С. Емелин
68'
63'
Замена
В. Беляев
️️️️
А. Бетюжнов
63'
Замена
С. Финашин
️️️️
Н. Киреев
Замена
А. Медведев
️️️️
А. Закиров
61'
Замена
И. Репях
️️️️
Д. Бескоровайный
61'
46'
Замена
М. Лямзин
️️️️
Р. Баширов
41'
ГОЛ! 3:1!
Д. Долгов
Пас отдал
Н. Киреев
ГОЛ! 3:0!
Д. Бескоровайный
Пас отдал
Д. Борисов
33'
ГОЛ! 2:0!
А. Шаболин
Пас отдал
Н. Шарков
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бескоровайный
Пас отдал
Н. Шарков
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
47
Владислав Лепёхин
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
Главный тренер
Владимир Корытько
Динамо Вг
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
6
Сергей Олийнык
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
22
Никита Киреев
ЦФ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
2
Даниил Николаев
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
30
Иван Репях
АП
26
Денис Грибанов
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Динамо Вг
35
Александр Лобанов
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
13
Михаил Лямзин
ОП
41
Игорь Родионов
ПВ
5
Владислав Беляев
ПВ
10
Владимир Парняков
ПВ
17
Егор Лошков
ЦФ
7
Егор Елисеенко
ЦФ
4-1-2-3
13
Русанов
46
Сухарев
63
Борисов
54
Соловьёв
63
Шарков
47
Лепёхин
9
Закиров
25
Басыров
10
Емелин
11
Шаболин
17
Бескоровайный
4-1-1-1-2
97
Цуцулаев
12
Долгов
44
Баширов
69
Лазарев
18
Криворучко
6
Олийнык
50
Югалдин
27
Бетюжнов
9
Корепов
22
Киреев
11
Шаболин
26
Грибанов
26
Грибанов
11
Шаболин
17
Бескоровайный
30
Репях
30
Репях
17
Бескоровайный
63
Шарков
88
Кнышев
88
Кнышев
63
Шарков
9
Закиров
13
Медведев
13
Медведев
9
Закиров
47
Лепёхин
55
Кириленко
55
Кириленко
47
Лепёхин
12
Долгов
41
Родионов
41
Родионов
12
Долгов
27
Бетюжнов
5
Беляев
5
Беляев
27
Бетюжнов
22
Киреев
11
Финашин
11
Финашин
22
Киреев
44
Баширов
13
Лямзин
13
Лямзин
44
Баширов
50
Югалдин
70
Дмитрук
70
Дмитрук
50
Югалдин
Остались в запасе
Сатурн
Динамо Вг
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
2
Даниил Николаев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Корытько
15
Александр Масалов
ЛЗ
17
Егор Лошков
ЦФ
7
Егор Елисеенко
ЦФ
10
Владимир Парняков
ПВ
35
Александр Лобанов
ВР
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Остались в запасе
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
2
Даниил Николаев
ЦЗ
Остались в запасе
15
Александр Масалов
ЛЗ
17
Егор Лошков
ЦФ
7
Егор Елисеенко
ЦФ
10
Владимир Парняков
ПВ
35
Александр Лобанов
ВР
Главный тренер
Владимир Корытько
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Сатурн - Динамо Вг
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
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