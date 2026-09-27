Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 125 тыс

Арсений Хорин - статистика

Родина-2
9 сентября 2006 (20), Москва
#98 | Защитник
185 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Родина-2
1 : 3
27.09.2026
Сибирь
1' - 60'
39'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Динамо Вл
0 : 1
20.09.2026
Родина-2
1' - 61'
57'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Родина-2
3 : 1
12.09.2026
Машук-КМВ
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Динамо Киров
3 : 2
05.09.2026
Родина-2
1' - 72'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Родина-2
8
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Родина-2
1 : 1
17.05.2026
Сибирь
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Иртыш
2 : 2
10.05.2026
Родина-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Велес
0 : 1
03.05.2026
Родина-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Родина-2
3 : 4
26.04.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Текстильщик
2 : 1
19.04.2026
Родина-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Родина-2
2 : 1
12.04.2026
Волгарь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Калуга
1 : 1
08.04.2026
Родина-2
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Родина-2
0 : 0
04.04.2026
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Сибирь
1 : 0
29.03.2026
Родина-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Родина-2
1 : 2
22.03.2026
Иртыш
74' - 89'
89'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Родина-2
0 : 0
15.03.2026
Велес
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Ленинградец
0 : 0
08.03.2026
Родина-2
89' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Родина-2
2 : 1
01.03.2026
Торпедо Миасс
84' - 90'
Главные новости
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
21:56
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
2
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
9
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
6
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+