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Сибирь - Родина-2: обзор матча 29 марта 2026

Сибирь
29.03.2026, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
1 : 0
Завершен
Родина-2
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Сибирь - Родина-2
Завершен
90' +3
Желтая карточка
Дмитрий Маркитесов
Замена
️️️️➡️️ Александр Елисеев
77'
Замена
️️️️➡️️ Никита Мацхарашвили
77'
77'
Замена
️️️️➡️️ Никита Савин
69'
Замена
Святослав Кожедуб ️️️️➡️️ Владислав Самко
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Яковлев
63'
Замена
️️️️➡️️ Денис Покотыло
63'
Замена
Максим Караев ️️️️➡️️ Антон Кротов
32'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь
35
Максим Киселев
ВР
23
Антон Кротов
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЛЗ
11
Даур Квеквескири
ПЗ
4
Дмитрий Редькович
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
21
Антон Макурин
ЛП
10
Дмитрий Яковлев
ЦП
21
Никита Мацхарашвили
ПП
7
Денис Покотыло
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Комков
Родина-2
35
Роман Тарасов
ВР
24
Артем Бирюков
ЛЗ
70
Владислав Самко
ЛЗ
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
87
Андрей Стефанишин
ЦЗ
12
Дмитрий Маркитесов
ПЗ
66
Егор Ларионов
ПЗ
82
Александр Алехин
ПЗ
76
Никита Савин
ЛП
74
Денис Мушкарин
ПП
22
Иван Возрастов
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
Сибирь
49
Максим Караев
ЦЗ
40
Дмитрий Никитинский
ЦЗ
9
Александр Носов
ЦЗ
16
Алексей Кармин
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
39
Антон Кобялко
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
30
Амир Ализаде
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
80
Амур Балкизов
ЦЗ
Родина-2
80
Арсений Хорин
ЦЗ
33
Александр Стенякин
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
28
Матвей Бурлаков
ЦЗ
95
Кирилл Ларионов
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
69
Астемир Хежев
ЦЗ
3-2-3-1
35
Киселев
4
Редькович
23
Кротов
3
Петрунин
4
Елисеев
31
Зотов
21
Макурин
10
Яковлев
21
Мацхарашвили
7
Покотыло
3-2-2-1
35
Тарасов
24
Бирюков
70
Самко
87
Стефанишин
82
Алехин
95
Чернышев
74
Мушкарин
76
Савин
22
Возрастов
23
Кротов
49
Караев
49
Караев
23
Кротов
96
Мальцев
96
Мальцев
28
Бурлаков
28
Бурлаков
70
Самко
11
Кожедуб
11
Кожедуб
70
Самко
Остались в запасе
Сибирь
Родина-2
40
Дмитрий Никитинский
ЦЗ
9
Александр Носов
ЦЗ
16
Алексей Кармин
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
39
Антон Кобялко
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
30
Амир Ализаде
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
80
Амур Балкизов
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Комков
80
Арсений Хорин
ЦЗ
33
Александр Стенякин
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
95
Кирилл Ларионов
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
69
Астемир Хежев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Лактионов
Остались в запасе
40
Дмитрий Никитинский
ЦЗ
9
Александр Носов
ЦЗ
16
Алексей Кармин
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
39
Антон Кобялко
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
30
Амир Ализаде
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
80
Амур Балкизов
ЦЗ
Остались в запасе
80
Арсений Хорин
ЦЗ
33
Александр Стенякин
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
95
Кирилл Ларионов
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
69
Астемир Хежев
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Комков
Главный тренер
Александр Лактионов
Статистика матча Сибирь - Родина-2
1
Всего ударов по воротам
3
14
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
7
13
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
3
Информация о матче
Главный судья:
A. Kataykin
Стадион:
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