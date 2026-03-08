Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ленинградец - Родина-2: обзор матча 08 марта 2026

Ленинградец
08.03.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
0 : 0
Завершен
Родина-2
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Ленинградец - Родина-2
Завершен
89'
Замена
Арсений Хорин ️️️️➡️️ Дмитрий Маркитесов
Желтая карточка
Владислав Левин
88'
Замена
️️️️➡️️ Матвей Першин
86'
Замена
Артем Гуренко ️️️️➡️️ Игорь Школик
73'
68'
Замена
️️️️➡️️ Матвей Бурлаков
68'
Замена
️️️️➡️️ Артем Бирюков
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
77
Денис Щербицкий
ВР
13
Даниил Душевский
ЛЗ
2
Сергей Николаев
ЛЗ
79
Тимофей Данилов
ЛЗ
88
Владислав Левин
ПЗ
44
Никита Калугин
ПЗ
22
Артем Гуца
ПЗ
32
Артем Кулишев
ЛП
9
Матвей Першин
ЦП
20
Игорь Школик
ПП
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Родина-2
58
Данил Ладоха
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
87
Андрей Стефанишин
ЛЗ
24
Артем Бирюков
ЛЗ
82
Александр Алехин
ПЗ
5
Денис Мушкарин
ПЗ
12
Дмитрий Маркитесов
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ЛП
70
Владислав Самко
ПП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
92
Глеб Князев
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
Ленинградец
75
Иван Будачев
ЦЗ
7
Артемий Укомский
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦЗ
8
Андрей Выскребенцев
ЦЗ
18
Артем Гуренко
ЦЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
10
Михаил Горелишвили
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
Родина-2
11
Святослав Кожедуб
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
27
Кирилл Ларионов
ЦЗ
33
Александр Стенякин
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
57
Роман Копылов
ЦЗ
35
Роман Тарасов
ЦЗ
22
Иван Возрастов
ЦЗ
76
Никита Савин
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
69
Астемир Хежев
ЦЗ
3-2-3-1
77
Щербицкий
44
Калугин
13
Душевский
2
Николаев
79
Данилов
22
Гуца
32
Кулишев
9
Першин
20
Школик
77
Бачинский
3-2-2-2
58
Ладоха
5
Мушкарин
95
Чернышев
87
Стефанишин
12
Маркитесов
24
Бирюков
70
Самко
96
Мальцев
92
Князев
28
Бурлаков
7
Укомский
7
Укомский
20
Школик
18
Гуренко
18
Гуренко
20
Школик
11
Кожедуб
11
Кожедуб
12
Маркитесов
80
Хорин
80
Хорин
12
Маркитесов
Остались в запасе
Ленинградец
Родина-2
75
Иван Будачев
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦЗ
8
Андрей Выскребенцев
ЦЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
10
Михаил Горелишвили
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
27
Кирилл Ларионов
ЦЗ
33
Александр Стенякин
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
57
Роман Копылов
ЦЗ
35
Роман Тарасов
ЦЗ
22
Иван Возрастов
ЦЗ
76
Никита Савин
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
69
Астемир Хежев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Лактионов
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦЗ
8
Андрей Выскребенцев
ЦЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
10
Михаил Горелишвили
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
Остались в запасе
27
Кирилл Ларионов
ЦЗ
33
Александр Стенякин
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
57
Роман Копылов
ЦЗ
35
Роман Тарасов
ЦЗ
22
Иван Возрастов
ЦЗ
76
Никита Савин
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
69
Астемир Хежев
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Александр Лактионов
Статистика матча Ленинградец - Родина-2
2
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
15
3
Офсайды
6
2
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
3
4
Информация о матче
Стадион:
Рощино Арена
Новости команд
Все
Ленинградец
Родина-2
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Волгарь» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.60
30 мая, 08:53
«Текстильщик» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.15
30 мая, 08:50
«Ленинградец» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.07
26 мая, 09:09
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.5
26 мая, 09:06
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Текстильщик» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.15
30 мая, 08:50
«Ленинградец» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.07
26 мая, 09:09
«Волгарь» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
7 апреля, 10:25
«Машук-КМВ» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.68
28 марта, 09:34
«Волгарь» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.60
30 мая, 08:53
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.5
26 мая, 09:06
«Калуга» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 2.25
7 апреля, 10:20
«Сибирь» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.47
28 марта, 09:32
«Динамо Владивосток» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.57
10 октября 2025, 09:24
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Последние матчи
Все
Ленинградец
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Ленинградец
0 : 5
17.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Сибирь
4 : 1
10.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Родина-2
1 : 1
17.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Иртыш
2 : 2
10.05.2026
Родина-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 