Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Родина-2 - Иртыш: обзор матча 22 марта 2026

Родина-2
22.03.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
1 : 2
Завершен
Иртыш
70' А. Бирюков
62' В. Устинов 87' Н. Жустьев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Родина-2 - Иртыш
Завершен
90' +5
Желтая карточка
Владислав Полетаев
90' +3
Замена
️️️️➡️️ Азнаур Герюгов
Красная карточка
Арсений Хорин
89'
87'
ГОЛ! 1:2! Никита Жустьев
Замена
Святослав Кожедуб ️️️️➡️️ Артем Бирюков
82'
76'
Замена
Никита Жустьев ️️️️➡️️ Никита Дорофеев
Замена
Арсений Хорин ️️️️➡️️ Дмитрий Маркитесов
74'
ГОЛ! 1:1! Артем Бирюков
70'
Замена
️️️️➡️️ Руслан Мальцев
68'
62'
ГОЛ! 0:1! Виталий Устинов
46'
Замена
Юрий Бавин ️️️️➡️️ Артемий Малеев
43'
Желтая карточка
Виталий Устинов
28'
Желтая карточка
Артемий Малеев
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-2
58
Данил Ладоха
ВР
74
Денис Мушкарин
ЛЗ
44
Павел Баранов
ЛЗ
12
Дмитрий Маркитесов
ЛЗ
87
Андрей Стефанишин
ПЗ
24
Артем Бирюков
ПЗ
95
Даниил Чернышев
ПЗ
30
Максим Данилин
ЛП
70
Владислав Самко
ЦП
96
Руслан Мальцев
ПП
22
Иван Возрастов
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
Иртыш
60
Владислав Полетаев
ВР
19
Виталий Устинов
ЛЗ
15
Матвей Жустьев
ЛЗ
54
Алексей Соловьёв
ПЗ
44
Булат Садыков
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ЛП
81
Артур Янгаев
ЛП
8
Артемий Малеев
ЦП
89
Никита Дорофеев
ПП
11
Александр Смирнов
ПП
77
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Родина-2
33
Александр Стенякин
ЦЗ
35
Роман Тарасов
ЦЗ
76
Никита Савин
ЦЗ
69
Астемир Хежев
ЦЗ
92
Глеб Князев
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЦЗ
66
Егор Ларионов
ЦЗ
28
Матвей Бурлаков
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
95
Кирилл Ларионов
ЦЗ
Иртыш
23
Никита Жустьев
ЦЗ
16
Андрей Савин
ЦЗ
27
Юрий Бавин
ЦЗ
18
Илья Крылов
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
6
Кирилл Сараев
ЦЗ
3-2-3-1
58
Ладоха
24
Бирюков
74
Мушкарин
44
Баранов
12
Маркитесов
95
Чернышев
30
Данилин
70
Самко
96
Мальцев
22
Возрастов
4-5-1
60
Полетаев
44
Садыков
54
Соловьёв
19
Устинов
15
Жустьев
11
Смирнов
89
Дорофеев
7
Герюгов
8
Малеев
81
Янгаев
77
Билалов
12
Маркитесов
80
Хорин
80
Хорин
12
Маркитесов
24
Бирюков
11
Кожедуб
11
Кожедуб
24
Бирюков
28
Бурлаков
28
Бурлаков
89
Дорофеев
23
Жустьев
23
Жустьев
89
Дорофеев
8
Малеев
27
Бавин
27
Бавин
8
Малеев
Остались в запасе
Родина-2
Иртыш
33
Александр Стенякин
ЦЗ
35
Роман Тарасов
ЦЗ
76
Никита Савин
ЦЗ
69
Астемир Хежев
ЦЗ
92
Глеб Князев
ЦЗ
66
Егор Ларионов
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
95
Кирилл Ларионов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Лактионов
16
Андрей Савин
ЦЗ
18
Илья Крылов
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
6
Кирилл Сараев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
Остались в запасе
33
Александр Стенякин
ЦЗ
35
Роман Тарасов
ЦЗ
76
Никита Савин
ЦЗ
69
Астемир Хежев
ЦЗ
92
Глеб Князев
ЦЗ
66
Егор Ларионов
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
95
Кирилл Ларионов
ЦЗ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ЦЗ
18
Илья Крылов
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
6
Кирилл Сараев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Лактионов
Главный тренер
Владимир Щербак
Статистика матча Родина-2 - Иртыш
1
4
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
9
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
9
7
Информация о матче
Главный судья:
M. Skorochkin
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
Новости команд
Все
Родина-2
Иртыш
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
Московский клуб РПЛ расстался с воспитанником «Спартака»
23 июня
Московский клуб арендовал воспитанника «Краснодара»
18 июня
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
Московский клуб РПЛ расстался с воспитанником «Спартака»
23 июня
Московский клуб арендовал воспитанника «Краснодара»
18 июня
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
Московский клуб арендует воспитанника «Краснодара»
11 июня
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
Сычев подал в суд на клуб Второй лиги
1 июня
4
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая
«Машук-КМВ» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 3.05
7 апреля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Родина-2
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Сибирь
4 : 0
23.05.2026
Иртыш
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 