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Валерио Мастрантонио
Статистика
Валерио Мастрантонио - статистика
Завершил карьеру
22 июня 1999 (27), Рим
#5 | Полузащитник
180 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Циттаделла
24
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Кремонезе
3 : 0
10.05.2024
Циттаделла
1' - 73'
39'
Италия. Серия В, 37 тур
Циттаделла
1 : 1
05.05.2024
Бари
56' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Комо
2 : 1
01.05.2024
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Зюйдтироль
0 : 0
20.04.2024
Циттаделла
75' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Циттаделла
0 : 0
13.04.2024
Асколи
73' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Реджана 1919
0 : 2
06.04.2024
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Лекко
1 : 1
01.04.2024
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Циттаделла
1 : 1
16.03.2024
Модена
78' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Козенца
0 : 0
09.03.2024
Циттаделла
46' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Циттаделла
0 : 1
03.03.2024
Пиза
46' - 90'
Италия. Серия В, 27 тур
Венеция
2 : 0
28.02.2024
Циттаделла
1' - 79'
Италия. Серия В, 26 тур
Циттаделла
1 : 2
24.02.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Специя
4 : 2
17.02.2024
Циттаделла
1' - 46'
27'
Италия. Серия В, 24 тур
Циттаделла
1 : 2
10.02.2024
Парма
61' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Брешиа
2 : 0
03.02.2024
Циттаделла
67' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Циттаделла
1 : 2
28.01.2024
Сампдория
78' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Тернана
3 : 1
20.01.2024
Циттаделла
68' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Циттаделла
2 : 0
13.01.2024
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Асколи
0 : 0
26.12.2023
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Циттаделла
2 : 1
23.12.2023
Специя
1' - 59'
Италия. Серия В, 17 тур
Модена
1 : 1
16.12.2023
Циттаделла
1' - 90'
36'
Италия. Серия В, 16 тур
Циттаделла
2 : 0
09.12.2023
Козенца
78' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Феральписало
0 : 1
02.12.2023
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Циттаделла
2 : 1
25.11.2023
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
0 : 1
12.11.2023
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Циттаделла
3 : 2
04.11.2023
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Пиза
2 : 1
21.10.2023
Циттаделла
68' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Циттаделла
2 : 2
07.10.2023
Тернана
80' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Циттаделла
2 : 1
01.10.2023
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Катанцаро
1 : 1
27.09.2023
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Циттаделла
0 : 3
24.09.2023
Комо
1' - 46'
Италия. Серия В, 5 тур
Сампдория
1 : 2
18.09.2023
Циттаделла
61' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Циттаделла
0 : 0
03.09.2023
Венеция
77' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Бари
1 : 1
30.08.2023
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Парма
2 : 0
26.08.2023
Циттаделла
1' - 90'
11'
Италия. Серия В, 1 тур
Циттаделла
1 : 0
20.08.2023
Реджана 1919
73' - 90'
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