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Расписание матчей
Италия. Серия B
Сампдория - Циттаделла
Сампдория - Циттаделла: обзор матча 18 сентября 2023
Сампдория
18.09.2023, понедельник, 21:30
Италия. Серия В, 5 тур
1 : 2
Завершен
Циттаделла
43'
А. ла Гумина
48'
A. Magrassi
66'
С. Бранка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Циттаделла
Желтая карточка
Н. Мурру
90'
+3
81'
Замена
А. Данци
️️️️
С. Бранка
Замена
П. Стоянович
️️️️
Ф. Депаоли
80'
77'
Желтая карточка
Л. Кариссони
Замена
Р. Виейра
️️️️
М. Риччи
73'
Замена
А. Баррека
️️️️
S. Giordano
73'
66'
ГОЛ! 1:2!
С. Бранка
61'
Замена
В. Мастрантонио
️️️️
F. Amatucci
61'
Замена
Л. Пандольфи
️️️️
A. Magrassi
48'
ГОЛ! 1:1!
A. Magrassi
Пас отдал
Л. Кариссони
46'
Замена
Л. Кариссони
️️️️
F. Giraudo
ГОЛ! 1:0!
А. ла Гумина
Пас отдал
В. Верре
43'
39'
Желтая карточка
А. Вита
26'
Желтая карточка
F. Giraudo
Желтая карточка
М. Риччи
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
2
Алессандро Сальви
ЦЗ
15
Доменико Фраре
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
26
Никола Паван
ОП
16
Алессио Вита
ЦП
23
Симоне Бранка
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
77
Marco Delle Monache
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
45
Tommy Maistrello
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
19
Claudio Cassano
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Станкович
29
Мурру
87
Гиларди
21
23
Депаоли
27
Риччи
23
Касами
26
Верре
17
Педрола
27
ла Гумина
16
Борини
3-1-4-2
13
Кастрати
2
Сальви
15
Фраре
98
26
Паван
23
Бранка
8
18
16
Вита
8
9
21
3
Баррека
3
Баррека
21
23
Депаоли
30
Стоянович
30
Стоянович
23
Депаоли
27
Риччи
14
Виейра
14
Виейра
27
Риччи
98
24
Кариссони
24
Кариссони
98
23
Бранка
27
Данци
27
Данци
23
Бранка
8
5
Мастрантонио
5
Мастрантонио
8
9
7
Пандольфи
7
Пандольфи
9
Остались в запасе
Сампдория
Циттаделла
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
45
Tommy Maistrello
ЦФ
19
Claudio Cassano
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
45
Tommy Maistrello
ЦФ
19
Claudio Cassano
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Сампдория - Циттаделла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
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