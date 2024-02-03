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Расписание матчей
Италия. Серия B
Брешиа - Циттаделла
Брешиа - Циттаделла: обзор матча 03 февраля 2024
Брешиа
03.02.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 23 тур
2 : 0
Завершен
Циттаделла
54'
Д. Боррелли
74'
Г. Мончини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брешиа - Циттаделла
Замена
М. Фарес
️️️️
M. Bertagnoli
85'
Замена
T. Van De Looi
️️️️
F. Paghera
85'
80'
Желтая карточка
С. Бранка
Желтая карточка
M. Bertagnoli
78'
76'
Замена
М. Анжели
️️️️
Н. Паван
Замена
М. Мангравити
️️️️
А. Джаллоу
75'
ГОЛ! 2:0!
Г. Мончини
Пас отдал
Д. Бизоли
74'
72'
Замена
Э. Бальдини
️️️️
C. Cassano
72'
Замена
T. Maistrello
️️️️
Л. Пандольфи
67'
Замена
В. Мастрантонио
️️️️
А. Сальви
Замена
Г. Мончини
️️️️
Ф. Бианки
66'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Д. Ольцер
66'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боррелли
54'
46'
Замена
Д. Каррьеро
️️️️
F. Amatucci
Желтая карточка
Д. Боррелли
41'
33'
Желтая карточка
S. Negro
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
(К)
ЦЗ
72
Джакомо Ольцер
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
17
Александр Джаллоу
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
30
S. Negro
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
24
Лоренцо Кариссони
ПЗ
26
Никола Паван
ОП
16
Алессио Вита
ЦП
23
Симоне Бранка
(К)
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
8
Filippo Pittarello
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
19
Claudio Cassano
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Брешиа
30
Michele Avella
ВР
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
25
Николас Галацци
АП
31
Matteo Ferro
ЦФ
3
Matthieu Huard
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
92
Энрико Бальдини
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
2-3-5
22
Андреначчи
66
Папетти
25
Бизоли
72
Ольцер
26
4
17
Джаллоу
28
29
Боррелли
9
Бианки
24
Дикман
3-1-3-3
13
Кастрати
24
Кариссони
30
2
Сальви
26
Паван
16
Вита
23
Бранка
8
19
7
Пандольфи
8
26
93
Фарес
93
Фарес
26
17
Джаллоу
24
Мангравити
24
Мангравити
17
Джаллоу
4
6
6
4
72
Ольцер
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
72
Ольцер
9
Бианки
11
Мончини
11
Мончини
9
Бианки
26
Паван
4
Анжели
4
Анжели
26
Паван
2
Сальви
5
Мастрантонио
5
Мастрантонио
2
Сальви
8
20
Каррьеро
20
Каррьеро
8
19
92
Бальдини
92
Бальдини
19
7
Пандольфи
45
45
7
Пандольфи
Остались в запасе
Брешиа
Циттаделла
30
Michele Avella
ВР
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
21
Riccardo Fogliata
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
25
Николас Галацци
АП
31
Matteo Ferro
ЦФ
3
Matthieu Huard
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Остались в запасе
30
Michele Avella
ВР
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
21
Riccardo Fogliata
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
25
Николас Галацци
АП
31
Matteo Ferro
ЦФ
3
Matthieu Huard
ЦФ
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Брешиа - Циттаделла
2
2
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
18
18
Офсайды
1
1
Количество передач
270
350
Сейвы
3
6
Точность передач %
70
76
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Информация о матче
Главный судья:
Ivano Pezzuto, Italy
Стадион:
Stadio Mario Rigamonti, Brescia
Новости команд
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Брешиа
Циттаделла
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
2022.10.19 00:07
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
2022.10.19 00:07
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
2017.12.15 07:08
1
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
2017.12.15 00:50
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
2015.08.03 07:11
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