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Расписание матчей
Италия. Серия B
Пиза - Циттаделла
Пиза - Циттаделла: обзор матча 21 октября 2023
Пиза
21.10.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 10 тур
2 : 1
Завершен
Циттаделла
16'
G. Piccinini
70'
Э. Торрегросса
90+4'
A. Magrassi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пиза - Циттаделла
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
A. Magrassi
Желтая карточка
М. Леверб
90'
+2
Замена
Т. Барбиери
️️️️
М. Валоти
86'
83'
Замена
️️️️
М. Анжели
ГОЛ! 2:0!
Э. Торрегросса
70'
Желтая карточка
М. Валоти
68'
68'
Замена
В. Мастрантонио
️️️️
Д. Каррьеро
Замена
А. Надь
️️️️
G. Piccinini
62'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
М. Марин
61'
Замена
А. Калабрези
️️️️
Л. Трамони
61'
46'
Желтая карточка
М. Анжели
46'
Замена
A. Magrassi
️️️️
T. Maistrello
Желтая карточка
М. Марин
31'
29'
Замена
А. Данци
️️️️
С. Бранка
19'
Желтая карточка
F. Giraudo
Замена
М. Леверб
️️️️
А. Караччоло
19'
ГОЛ! 1:0!
G. Piccinini
Пас отдал
Л. Трамони
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
12
Николас
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
21
Лисандру Трамони
ЦП
20
P. Beruatto
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
2
Алессандро Сальви
ЦЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
26
Никола Паван
ОП
16
Алессио Вита
ЦП
23
Симоне Бранка
ЦП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
74
Ahmed Kader Sanogo
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
2-5-3
12
Николас
4
Караччоло
5
Канестрелли
19
44
Велозу
8
Марин
21
Трамони
10
Валоти
92
Торрегросса
36
20
3-1-3-3
78
Маниеро
2
Сальви
4
Анжели
98
26
Паван
16
Вита
23
Бранка
20
Каррьеро
8
45
19
4
Караччоло
6
Леверб
6
Леверб
4
Караччоло
21
Трамони
33
Калабрези
33
Калабрези
21
Трамони
10
Валоти
4
Барбиери
4
Барбиери
10
Валоти
36
6
Надь
6
Надь
36
8
Марин
25
Вигнато
25
Вигнато
8
Марин
23
Бранка
27
Данци
27
Данци
23
Бранка
20
Каррьеро
5
Мастрантонио
5
Мастрантонио
20
Каррьеро
45
9
9
45
Остались в запасе
Пиза
Циттаделла
22
Leonardo Loria
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
26
Gaetano Masucci
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
13
Эльхан Кастрати
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
74
Ahmed Kader Sanogo
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Остались в запасе
22
Leonardo Loria
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
26
Gaetano Masucci
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
Остались в запасе
13
Эльхан Кастрати
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
74
Ahmed Kader Sanogo
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Пиза - Циттаделла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
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