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Расписание матчей
Италия. Серия B
Палермо - Циттаделла
Палермо - Циттаделла: обзор матча 12 ноября 2023
Палермо
12.11.2023, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 13 тур
0 : 1
Завершен
Циттаделла
90+7'
Л. Пандольфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палермо - Циттаделла
90'
+9
Желтая карточка
Л. Пандольфи
90'
+7
ГОЛ! 0:1!
Л. Пандольфи
Пас отдал
Л. Кариссони
Желтая карточка
Я. Сегре
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
С. Бранка
84'
Замена
Э. Корнвиг
️️️️
Д. Каррьеро
Замена
К. Лунд
️️️️
G. Aurelio
83'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
М. Кулибали
83'
74'
Замена
М. Анжели
️️️️
S. Negro
Замена
Я. Сегре
️️️️
Л. Штулац
67'
Замена
Л. Манкузо
️️️️
Ф. Ди Мариано
60'
Замена
Н. Валенте
️️️️
Р. Инсинье
60'
56'
Желтая карточка
А. Сальви
46'
Замена
Л. Пандольфи
️️️️
F. Amatucci
8'
Желтая карточка
F. Amatucci
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
37
Алеш Матею
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
6
Клаудио Гомес
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
99
Маттео Луиджи Брунори
ЦФ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
30
S. Negro
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ЦЗ
26
Никола Паван
ОП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
23
Симоне Бранка
(К)
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
16
Алессио Вита
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Палермо
25
Adnan Kanurić
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
30
Никола Валенте
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
92
Эдоардо Солери
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
45
Tommy Maistrello
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
92
Энрико Бальдини
ЦФ
4-2-1-2-2
37
Матею
15
24
15
Лучионе
4
Штулац
6
Гомес
28
Кулибали
23
Ди Мариано
94
Инсинье
22
99
Брунори
3-1-4-2
13
Кастрати
30
2
Сальви
24
Кариссони
26
Паван
23
Бранка
8
16
Вита
20
Каррьеро
8
19
24
25
Лунд
25
Лунд
24
4
Штулац
8
Сегре
8
Сегре
4
Штулац
94
Инсинье
30
Валенте
30
Валенте
94
Инсинье
28
Кулибали
6
Хендерсон
6
Хендерсон
28
Кулибали
23
Ди Мариано
11
Манкузо
11
Манкузо
23
Ди Мариано
30
4
Анжели
4
Анжели
30
20
Каррьеро
8
Корнвиг
8
Корнвиг
20
Каррьеро
8
7
Пандольфи
7
Пандольфи
8
Остались в запасе
Палермо
Циттаделла
25
Adnan Kanurić
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
45
Tommy Maistrello
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
92
Энрико Бальдини
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Остались в запасе
25
Adnan Kanurić
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
45
Tommy Maistrello
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
92
Энрико Бальдини
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Палермо - Циттаделла
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Renzo Barbera, Palermo
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