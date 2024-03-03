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Расписание матчей
Италия. Серия B
Циттаделла - Пиза
Циттаделла - Пиза: обзор матча 03 марта 2024
Циттаделла
03.03.2024, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 28 тур
0 : 1
Завершен
Пиза
89'
Т. Барбиери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циттаделла - Пиза
89'
ГОЛ! 0:1!
Т. Барбиери
Пас отдал
P. Beruatto
Замена
М. Анжели
️️️️
Н. Паван
77'
Замена
A. Magrassi
️️️️
Л. Пандольфи
77'
70'
Желтая карточка
P. Beruatto
66'
Желтая карточка
T. Esteves
Замена
Э. Бальдини
️️️️
C. Cassano
66'
66'
Замена
G. Piccinini
️️️️
Л. Трамони
Замена
Н. Паван
️️️️
S. Negro
60'
59'
Замена
I. Toure
️️️️
N. Bonfanti
46'
Замена
N. Bonfanti
️️️️
Я. Млакар
Замена
В. Мастрантонио
️️️️
A. Tessiore
46'
46'
Замена
P. Beruatto
️️️️
А. Калабрези
Желтая карточка
S. Negro
18'
Желтая карточка
A. Tessiore
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
30
S. Negro
ЦЗ
15
Доменико Фраре
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
8
Francesco Amatucci
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
23
Симоне Бранка
(К)
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
8
Мариуш Марин
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
32
Стефано Морео
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ПЗ
26
Никола Паван
ОП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
74
Ahmed Kader Sanogo
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
92
Энрико Бальдини
ЦФ
Пиза
34
Matteo Campani
ВР
12
Николас
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
16
Mattia Sala
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
20
P. Beruatto
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
4-3-3
13
Кастрати
30
15
Фраре
28
2
Сальви
8
18
23
Бранка
8
7
Пандольфи
19
4-3-1-2
22
4
Барбиери
5
Канестрелли
33
Калабрези
4
Караччоло
8
Марин
30
19
21
Трамони
9
Млакар
32
Морео
Паван
4
Анжели
4
Анжели
Паван
30
26
Паван
26
Паван
30
18
5
Мастрантонио
5
Мастрантонио
18
7
Пандольфи
9
9
7
Пандольфи
19
92
Бальдини
92
Бальдини
19
33
Калабрези
20
20
33
Калабрези
27
27
21
Трамони
36
36
21
Трамони
9
Млакар
21
21
9
Млакар
Остались в запасе
Циттаделла
Пиза
78
Лука Маниеро
ВР
98
Federico Giraudo
ЦЗ
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ПЗ
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
74
Ahmed Kader Sanogo
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
34
Matteo Campani
ВР
12
Николас
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
16
Mattia Sala
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
98
Federico Giraudo
ЦЗ
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ПЗ
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
74
Ahmed Kader Sanogo
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Остались в запасе
34
Matteo Campani
ВР
12
Николас
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
16
Mattia Sala
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Главный тренер
Альберто Аквилани
Статистика матча Циттаделла - Пиза
2
2
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
11
Офсайды
1
0
Количество передач
320
462
Сейвы
1
0
Точность передач %
69
77
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Davide Ghersini, Italy
Стадион:
Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
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