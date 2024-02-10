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Расписание матчей
Италия. Серия B
Циттаделла - Парма
Циттаделла - Парма: обзор матча 10 февраля 2024
Циттаделла
10.02.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 24 тур
1 : 2
Завершен
Парма
45+3'
S. Negro
8'
А. Бернабе
38'
Эрнани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циттаделла - Парма
86'
Замена
В. Сиприен
️️️️
А. Бернабе
83'
Замена
В. Кулибали
️️️️
G. Di Chiara
Замена
A. Magrassi
️️️️
А. Вита
82'
Замена
T. Maistrello
️️️️
Л. Пандольфи
78'
73'
Замена
В. Михаила
️️️️
А. Бенедичак
72'
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Бонни
Замена
В. Мастрантонио
️️️️
C. Cassano
61'
Замена
Д. Каррьеро
️️️️
Э. Корнвиг
61'
56'
Желтая карточка
Э. Дель Прато
Замена
Д. Фраре
️️️️
М. Анжели
46'
46'
Замена
С. Сом
️️️️
Н. Эстевес
ГОЛ! 1:2!
S. Negro
Пас отдал
А. Вита
45'
+3
38'
ГОЛ! 0:2!
Эрнани
Пас отдал
А. Бенедичак
Желтая карточка
М. Анжели
37'
16'
Желтая карточка
Н. Эстевес
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Бернабе
Пас отдал
А. Бенедичак
Желтая карточка
S. Negro
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
30
S. Negro
ЦЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
24
Лоренцо Кариссони
ПЗ
16
Алессио Вита
ЦП
23
Симоне Бранка
(К)
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К)
ПЗ
80
Адриан Бернабе
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
15
Доменико Фраре
ЦЗ
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
18
Andrea Tessiore
ЦП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
74
Ahmed Kader Sanogo
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
21
Антони Партипило
ПВ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-3-3
13
Кастрати
2
Сальви
30
4
Анжели
24
Кариссони
16
Вита
23
Бранка
8
Корнвиг
8
7
Пандольфи
19
3-3-1-3
1
Чичисола
15
Дель Прато
3
Циркати
71
Осорио
80
Бернабе
24
Эстевес
23
Эрнани
27
Ман
14
Бонни
9
Бенедичак
17
4
Анжели
15
Фраре
15
Фраре
4
Анжели
8
Корнвиг
20
Каррьеро
20
Каррьеро
8
Корнвиг
19
5
Мастрантонио
5
Мастрантонио
19
16
Вита
9
9
16
Вита
7
Пандольфи
45
45
7
Пандольфи
17
26
Кулибали
26
Кулибали
17
24
Эстевес
19
Сом
19
Сом
24
Эстевес
80
Бернабе
25
Сиприен
25
Сиприен
80
Бернабе
9
Бенедичак
7
Михаила
7
Михаила
9
Бенедичак
14
Бонни
14
Чолак
14
Чолак
14
Бонни
Остались в запасе
Циттаделла
Парма
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
18
Andrea Tessiore
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
74
Ahmed Kader Sanogo
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
21
Антони Партипило
ПВ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
18
Andrea Tessiore
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
74
Ahmed Kader Sanogo
ЦФ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
21
Антони Партипило
ПВ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Циттаделла - Парма
2
2
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
13
Офсайды
4
2
Количество передач
447
343
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
70
Удары мимо ворот
11
10
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Джованни Айрольди
Стадион:
Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
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