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Расписание матчей
Италия. Серия B
Циттаделла - Реджана 1919
Циттаделла - Реджана 1919: обзор матча 20 августа 2023
Циттаделла
20.08.2023, воскресенье, 21:30
Италия. Серия В, 1 тур
1 : 0
Завершен
Реджана 1919
45+4'
F. Amatucci
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циттаделла - Реджана 1919
Замена
Э. Корнвиг
️️️️
А. Вита
85'
Замена
T. Maistrello
️️️️
A. Magrassi
85'
83'
Замена
А. Вергара
️️️️
М. Портанова
80'
Замена
D. Guglielmotti
️️️️
Э. Пьераньоло
74'
Желтая карточка
А. Бьянко
Замена
В. Мастрантонио
️️️️
Д. Каррьеро
73'
71'
Замена
L. Vido
️️️️
S. Pettinari
Замена
A. Tessiore
️️️️
F. Amatucci
65'
46'
Замена
F. Nardi
️️️️
Н. Гирма
46'
Замена
E. Lanini
️️️️
M. Varela Djamanca
ГОЛ! 1:0!
F. Amatucci
45'
+4
45'
Желтая карточка
Л. Чигарини
Желтая карточка
С. Бранка
35'
Желтая карточка
Л. Кариссони
28'
7'
Желтая карточка
Н. Гирма
Желтая карточка
F. Amatucci
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
15
Доменико Фраре
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ЦЗ
26
Никола Паван
ОП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
23
Симоне Бранка
ЦП
16
Алессио Вита
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
80
Натан Гирма
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
23
S. Pettinari
ЦФ
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Циттаделла
1
Filippo Veneran
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ЦЗ
18
Andrea Tessiore
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
7
Лука Пандольфи
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
19
Claudio Cassano
ЦФ
Реджана 1919
12
Джакомо Саталино
ВР
3
André Duarte
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
44
Davide Guglielmotti
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
14
Shaibu Nuhu
ЦП
39
Giacomo Cavallini
ЦП
77
Элвис Кабаши
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
24
F. Nardi
ЦФ
10
Luca Vido
ЦФ
10
Eric Lanini
ЦФ
3-1-4-2
13
Кастрати
15
Фраре
98
24
Кариссони
26
Паван
20
Каррьеро
16
Вита
8
23
Бранка
8
9
4-3-1-2
22
Барди
15
Фьямоцци
19
Романья
27
Маркандалли
70
Пьераньоло
80
Гирма
42
Бьянко
8
Чигарини
90
Портанова
11
23
8
18
18
8
20
Каррьеро
5
Мастрантонио
5
Мастрантонио
20
Каррьеро
16
Вита
8
Корнвиг
8
Корнвиг
16
Вита
9
45
45
9
70
Пьераньоло
44
44
70
Пьераньоло
90
Портанова
26
Вергара
26
Вергара
90
Портанова
80
Гирма
24
24
80
Гирма
23
10
10
23
11
10
10
11
Остались в запасе
Циттаделла
Реджана 1919
1
Filippo Veneran
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
7
Лука Пандольфи
ЦФ
19
Claudio Cassano
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
12
Джакомо Саталино
ВР
3
André Duarte
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
14
Shaibu Nuhu
ЦП
39
Giacomo Cavallini
ЦП
77
Элвис Кабаши
ЦП
Главный тренер
Вильям Виали
Остались в запасе
1
Filippo Veneran
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
7
Лука Пандольфи
ЦФ
19
Claudio Cassano
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
3
André Duarte
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
14
Shaibu Nuhu
ЦП
39
Giacomo Cavallini
ЦП
77
Элвис Кабаши
ЦП
Главный тренер
Эдоардо Горини
Главный тренер
Вильям Виали
Статистика матча Циттаделла - Реджана 1919
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
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2017.12.15 00:50
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Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
2022.10.19 00:07
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
2017.12.15 07:08
1
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
2017.12.15 00:50
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
2015.08.03 07:11
2
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