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Расписание матчей
Италия. Серия B
Специя - Циттаделла
Специя - Циттаделла: обзор матча 17 февраля 2024
Специя
17.02.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 25 тур
4 : 2
Завершен
Циттаделла
37'
Д. Верде
40'
Д. Ди Серио
50'
Л. Мюль
90+2'
Л. Моро (П)
2'
Л. Пандольфи
78'
A. Magrassi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Циттаделла
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Л. Моро
90'
+2
Замена
С. Элиа
️️️️
Д. Верде
86'
78'
ГОЛ! 3:2!
A. Magrassi
Замена
Ф. Пио Эспозито
️️️️
Д. Фальчинелли
76'
Замена
Л. Моро
️️️️
Д. Ди Серио
76'
Желтая карточка
Л. Мюль
71'
67'
Замена
Э. Бальдини
️️️️
A. Rizza
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
Ф. Ягелло
63'
Замена
Л. Виньяли
️️️️
Ф. Кассата
63'
60'
Замена
А. Данци
️️️️
Д. Каррьеро
ГОЛ! 3:1!
Л. Мюль
Пас отдал
С. Эспозито
50'
47'
Желтая карточка
Д. Каррьеро
46'
Замена
F. Amatucci
️️️️
В. Мастрантонио
45'
+2
Вторая желтая
М. Анжели
44'
Красная карточка
С. Бранка
ГОЛ! 2:1!
Д. Ди Серио
Пас отдал
Д. Фальчинелли
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Верде
37'
29'
Желтая карточка
Л. Кариссони
27'
Желтая карточка
В. Мастрантонио
20'
Желтая карточка
М. Анжели
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пандольфи
Пас отдал
А. Вита
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
41
Йерун Зут
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
43
Димитриос Николау
(К)
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
15
Доменико Фраре
ЦЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ПЗ
16
Алессио Вита
ЦП
23
Симоне Бранка
(К)
ЦП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
7
Лука Пандольфи
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Специя
45
Джан Марко Креспи
ВР
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
9
Лука Моро
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
98
Federico Giraudo
ЦЗ
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
18
Andrea Tessiore
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
92
Энрико Бальдини
ЦФ
3-1-3-3
41
Зут
37
Матею
43
Николау
5
Мюль
94
Эспозито
29
Кассата
6
Надь
24
Ягелло
11
Фальчинелли
10
Верде
20
Ди Серио
4-4-2
13
Кастрати
24
Кариссони
4
Анжели
28
15
Фраре
23
Бранка
20
Каррьеро
5
Мастрантонио
16
Вита
8
7
Пандольфи
29
Кассата
8
Виньяли
8
Виньяли
29
Кассата
24
Ягелло
23
Бандинелли
23
Бандинелли
24
Ягелло
10
Верде
71
Элиа
71
Элиа
10
Верде
20
Ди Серио
9
Моро
9
Моро
20
Ди Серио
11
Фальчинелли
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
11
Фальчинелли
20
Каррьеро
27
Данци
27
Данци
20
Каррьеро
5
Мастрантонио
8
8
5
Мастрантонио
28
92
Бальдини
92
Бальдини
28
Остались в запасе
Специя
Циттаделла
45
Джан Марко Креспи
ВР
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
Главный тренер
Лука Д'Анджело
78
Лука Маниеро
ВР
98
Federico Giraudo
ЦЗ
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
18
Andrea Tessiore
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
98
Federico Giraudo
ЦЗ
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
18
Andrea Tessiore
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Специя - Циттаделла
1
2
4
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
19
18
Офсайды
1
0
Количество передач
587
301
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
70
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Информация о матче
Главный судья:
Matteo Gualtieri, Italy
Стадион:
Stadio Alberto Picco, La Spezia
Новости команд
Все
Специя
Циттаделла
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
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2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
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2024.08.01 11:25
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
2023.06.17 18:13
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
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2017.12.15 07:08
1
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
2017.12.15 00:50
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
2015.08.03 07:11
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