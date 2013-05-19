Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Алексей Краснокутский
Статистика
Алексей Краснокутский - статистика
Завершил карьеру
11 марта 1986 (40)
#13 | Вратарь
201 см | 90 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шинник
2
-4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 33 тур
Урал
0 : 0
19.05.2013
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Шинник
2 : 1
07.05.2013
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Балтика
0 : 0
15.04.2013
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Cибирь
2 : 2
01.04.2013
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Ротор
0 : 0
18.03.2013
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
1 : 0
12.03.2013
Салют
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Шинник
2 : 2
23.11.2012
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
1 : 1
19.11.2012
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
3 : 2
12.11.2012
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
05.11.2012
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Шинник
1 : 1
13.08.2012
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Торпедо
1 : 0
06.08.2012
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Шинник
0 : 1
31.07.2012
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
24.07.2012
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Шинник
2 : 0
17.07.2012
Новокузнецк
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
2 : 1
09.07.2012
Шинник
1' - 90'
Главные новости
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
2
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
1
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+