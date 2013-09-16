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    Алексей Краснокутский - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Алексей
    Отчество Александрович
    Фамилия Краснокутский
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 11 марта 1986 (36 лет)
    Рост 201
    Вес 90
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 9 -8 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.03.2014 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:0 Енисей (Красноярск)
    23.11.2013 Был в запасе Мордовия (Саранск) 4:2 Шинник (Ярославль)
    17.11.2013 Был в запасе Шинник (Ярославль) 5:0 Арсенал (Тула)
    10.11.2013 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:0 Шинник (Ярославль)
    04.11.2013 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:0 Ротор (Волгоград)
    27.10.2013 Был в запасе Салют (Белгород) 4:0 Шинник (Ярославль)
    07.10.2013 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Шинник (Ярославль)
    01.10.2013 Был в запасе Шинник (Ярославль) 4:2 Ангушт (Назрань)
    22.09.2013 1' -90' Уфа (Уфа) 2:1 Шинник (Ярославль)
    16.09.2013 1' -90' Шинник (Ярославль) 4:0 Химик (Дзержинск)
    10.09.2013 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    05.09.2013 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:0 Шинник (Ярославль)
    28.08.2013 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.08.2013 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    18.08.2013 45' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    07.08.2013 Был в запасе Шинник (Ярославль) 3:0 Мордовия (Саранск)
    02.08.2013 Был в запасе Арсенал (Тула) 4:0 Шинник (Ярославль)
    28.07.2013 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:1 Торпедо (Москва)
    23.07.2013 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Шинник (Ярославль)
    90'
    18.07.2013 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Салют (Белгород)
    13.07.2013 1' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Шинник (Ярославль)
    07.07.2013 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Балтика (Калининград)
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