|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|9
|-8
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.03.2014
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|23.11.2013
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|4:2
|Шинник (Ярославль)
|17.11.2013
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|5:0
|Арсенал (Тула)
|10.11.2013
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|04.11.2013
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|27.10.2013
|Был в запасе
|Салют (Белгород)
|4:0
|Шинник (Ярославль)
|07.10.2013
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|01.10.2013
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|4:2
|Ангушт (Назрань)
|22.09.2013
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|16.09.2013
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|4:0
|Химик (Дзержинск)
|10.09.2013
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|05.09.2013
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|28.08.2013
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.08.2013
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|18.08.2013
|45' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|07.08.2013
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|3:0
|Мордовия (Саранск)
|02.08.2013
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|4:0
|Шинник (Ярославль)
|28.07.2013
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|23.07.2013
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|90'
|18.07.2013
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Салют (Белгород)
|13.07.2013
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|07.07.2013
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Балтика (Калининград)