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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Шинник
Урал - Шинник: обзор матча 19 мая 2013
Урал
19.05.2013, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Шинник
90'
+2
Желтая карточка
М. Белецкий
Вторая желтая
А. Данцев
85'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Б. Петрович
84'
83'
Замена
М. Белецкий
️️️️
С. Белоусов
76'
Замена
А. Нежелев
️️️️
Е. Ятченко
Желтая карточка
А. Данцев
73'
Замена
К. Скрыльников
️️️️
Н. Сафрониди
72'
69'
Замена
П. Деобальд
️️️️
М. Бурченко
64'
Желтая карточка
Е. Гапон
61'
Желтая карточка
М. Бурченко
Замена
Б. Петрович
️️️️
Г. Асеведо
61'
48'
Замена
К. Дудченко
️️️️
В. Корытько
20'
Желтая карточка
Е. Стешин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
57
Павел Деобальд
АП
0
Артур Малоян
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
3-2-4-1
22
Кот
16
Вьештица
15
Новиков
34
Тумасян
7
Данцев
70
Сафрониди
7
Берхамов
30
Асеведо
14
Семакин
10
Лунгу
2
Гогниев
3-2-3-1-1
22
Цыган
33
Сухов
33
Ламанж
76
Стешин
97
Ятченко
33
Гапон
10
Корытько
8
Бурченко
7
Белоусов
44
Кухарчук
81
Низамутдинов
70
Сафрониди
36
Скрыльников
36
Скрыльников
70
Сафрониди
30
Асеведо
11
Петрович
11
Петрович
30
Асеведо
Петрович
22
Кобялко
22
Кобялко
Петрович
7
Белоусов
13
Белецкий
13
Белецкий
7
Белоусов
97
Ятченко
7
Нежелев
7
Нежелев
97
Ятченко
8
Бурченко
57
Деобальд
57
Деобальд
8
Бурченко
10
Корытько
30
Дудченко
30
Дудченко
10
Корытько
Остались в запасе
Урал
Шинник
78
Семен Помогаев
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
78
Семен Помогаев
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПП
Остались в запасе
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Урал - Шинник
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Екатеринбург Арена
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