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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Шинник
Спартак-Нальчик - Шинник: обзор матча 05 ноября 2012
Спартак-Нальчик
05.11.2012, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
3 : 2
Завершен
Шинник
42'
Д. Сирадзе
58'
М. Шогенов
77'
И. Коронов
1'
А. Алхазов
7'
К. Дудченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Шинник
Замена
Н. Замалиев
️️️️
Р. Болов
90'
+4
Замена
В. Татарчук
️️️️
А. Гошоков
84'
83'
Замена
Е. Ятченко
️️️️
А. Валикаев
Желтая карточка
А. Гошоков
82'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
Д. Сирадзе
79'
ГОЛ! 3:2!
И. Коронов
77'
76'
Замена
А. Абрамов
️️️️
А. Нежелев
Замена
И. Коронов
️️️️
Г. Рухаиа
68'
ГОЛ! 2:2!
М. Шогенов
Пас отдал
Д. Сирадзе
58'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сирадзе
Пас отдал
А. Засеев
42'
10'
Желтая карточка
А. Нежелев
Желтая карточка
А. Засеев
10'
7'
ГОЛ! 0:2!
К. Дудченко
Пас отдал
А. Нежелев
6'
Желтая карточка
Д. Гриднев
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Алхазов
Пас отдал
А. Сухов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Аднан Захирович
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
50
Владимир Татарчук
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
4-3-3
1
Коченков
71
Багаев
2
Засеев
20
Джудович
4
Овсиенко
8
Шогенов
14
Захирович
4
Рухаиа
88
Болов
19
Гошоков
8
Сирадзе
3-2-3-2
35
Смирнов
33
Ламанж
21
Катынсус
7
Нежелев
33
Сухов
2
Ндри
36
Скрыльников
56
Гриднев
5
Валикаев
13
Алхазов
30
Дудченко
88
Болов
13
Замалиев
13
Замалиев
88
Болов
4
Рухаиа
14
Коронов
14
Коронов
4
Рухаиа
19
Гошоков
50
Татарчук
50
Татарчук
19
Гошоков
8
Сирадзе
13
Дорожкин
13
Дорожкин
8
Сирадзе
7
Нежелев
29
Абрамов
29
Абрамов
7
Нежелев
5
Валикаев
97
Ятченко
97
Ятченко
5
Валикаев
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Шинник
19
Алексей Степанов
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
25
Рустам Балов
ЦП
Главный тренер
Тимур Шипшев
88
Роман Быков
ЦП
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
25
Рустам Балов
ЦП
Остались в запасе
88
Роман Быков
ЦП
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
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4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
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