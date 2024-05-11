Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Yentl Van Genechten - статистика

Завершил карьеру
#2 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйпен
26
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
1' - 65'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Эйпен
1 : 1
07.04.2024
Кортрейк
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Стандард
4 : 0
16.03.2024
Эйпен
1' - 79'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Эйпен
1 : 0
10.03.2024
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Андерлехт
1 : 0
03.03.2024
Эйпен
84' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Эйпен
0 : 2
25.02.2024
Серкль Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Эйпен
0 : 2
18.02.2024
Гент
1' - 70'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
4 : 0
10.02.2024
Эйпен
68' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Эйпен
0 : 1
04.02.2024
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Шарлеруа
1 : 0
31.01.2024
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Эйпен
1 : 0
28.01.2024
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
21.01.2024
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Оуд-Хеверли
3 : 0
26.12.2023
Эйпен
40' - 90'
47'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Эйпен
1 : 2
23.12.2023
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Вестерло
2 : 0
15.12.2023
Эйпен
73' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Эйпен
1 : 3
10.12.2023
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Эйпен
1 : 1
02.12.2023
Кортрейк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Эйпен
1 : 3
11.11.2023
РВДМ Брюссель
1' - 86'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
1 : 1
03.11.2023
Эйпен
1' - 78'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Эйпен
2 : 0
28.10.2023
Шарлеруа
1' - 83'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
4 : 1
20.10.2023
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Антверпен
4 : 1
08.10.2023
Эйпен
1' - 85'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Эйпен
1 : 3
30.09.2023
Андерлехт
1' - 77'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Гент
2 : 1
24.09.2023
Эйпен
1' - 16'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Эйпен
1 : 3
17.09.2023
Стандард
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Мехелен
1 : 0
02.09.2023
Эйпен
1' - 84'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Кортрейк
1 : 2
20.08.2023
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Эйпен
0 : 5
13.08.2023
Брюгге
1' - 85'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Генк
0 : 1
05.08.2023
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Эйпен
2 : 2
29.07.2023
Вестерло
1' - 90'
20, 55'
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
2
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
3
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
4
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+