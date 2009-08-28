|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|26
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2009
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|01.11.2009
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|25.10.2009
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:2
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|22.10.2009
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:3
|Анжи (Махачкала)
|14.10.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|11.10.2009
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|03.10.2009
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|19.09.2009
|1' -75'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|31.08.2009
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|1:6
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|66'
|28.08.2009
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|17.08.2009
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|77'
|12.08.2009
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Урал (Екатеринбург)
|09.08.2009
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Сибирь (Новосибирск)
|45'
|26.07.2009
|1' -90'
|Чита (Чита)
|0:4
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|27.06.2009
|1' -90'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|24.06.2009
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|16.06.2009
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|13.06.2009
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Краснодар (Краснодар)
|05.06.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|02.06.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|25.05.2009
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|22.05.2009
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|11.05.2009
|74' -90'
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|03.05.2009
|60' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Металлург Л (Липецк)
|11.04.2009
|1' -19'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|19'