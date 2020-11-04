Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дадаш Казиханов - статистика

Завершил карьеру
15 сентября 1979 (47)
#6 | Защитник
172 см | 66 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
26
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 40 тур
КАМАЗ
3 : 1
04.11.2009
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Волга
3 : 1
01.11.2009
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
25.10.2009
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
СКА-Хабаровск
2 : 3
22.10.2009
Анжи
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Черноморец
4 : 0
14.10.2009
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Краснодар
3 : 1
11.10.2009
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
03.10.2009
Витязь
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Шинник
1 : 0
19.09.2009
СКА-Хабаровск
1' - 75'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Металлург Л
1 : 6
31.08.2009
СКА-Хабаровск
1' - 90'
66'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Салют
2 : 0
28.08.2009
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
17.08.2009
Луч
1' - 90'
77'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
12.08.2009
Урал
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
09.08.2009
Cибирь
1' - 90'
45'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Чита
0 : 4
26.07.2009
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Волгарь
0 : 0
27.06.2009
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Анжи
3 : 1
24.06.2009
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
16.06.2009
Черноморец
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
13.06.2009
Краснодар
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Витязь
1 : 1
05.06.2009
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Носта
1 : 3
02.06.2009
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
25.05.2009
Балтика
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
22.05.2009
Шинник
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 8 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
03.05.2009
Металлург Л
60' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Cибирь
0 : 0
11.04.2009
СКА-Хабаровск
1' - 19'
19'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+