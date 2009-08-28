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    Дадаш Казиханов - статистика

    Защитник
    Имя Дадаш
    Отчество Казиханович
    Фамилия Казиханов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 сентября 1979 (43 года)
    Рост 172
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 26 0 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2009 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    01.11.2009 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    25.10.2009 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:2 Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
    22.10.2009 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:3 Анжи (Махачкала)
    14.10.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 4:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    11.10.2009 1' -90' Краснодар (Краснодар) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    03.10.2009 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Витязь (Подольск)
    19.09.2009 1' -75' Шинник (Ярославль) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    31.08.2009 1' -90' Металлург Л (Липецк) 1:6 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    66'
    28.08.2009 1' -90' Салют (Белгород) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    17.08.2009 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Луч (Владивосток)
    77'
    12.08.2009 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Урал (Екатеринбург)
    09.08.2009 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Сибирь (Новосибирск)
    45'
    26.07.2009 1' -90' Чита (Чита) 0:4 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    27.06.2009 1' -90' Волгарь-Газпром-2 (Астрахань) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    24.06.2009 1' -90' Анжи (Махачкала) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    16.06.2009 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    13.06.2009 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Краснодар (Краснодар)
    05.06.2009 1' -90' Витязь (Подольск) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    02.06.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 1:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    25.05.2009 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Балтика (Калининград)
    22.05.2009 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:2 Шинник (Ярославль)
    11.05.2009 74' -90' 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    03.05.2009 60' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Металлург Л (Липецк)
    11.04.2009 1' -19' Сибирь (Новосибирск) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    19'
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