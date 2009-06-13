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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Краснодар
СКА-Хабаровск - Краснодар: обзор матча 13 июня 2009
СКА-Хабаровск
13.06.2009, суббота, 12:00
Россия. Первый дивизион, 15 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
37'
В. Хатаженков
45'
Рикардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Краснодар
Желтая карточка
Е. Калешин
Замена
В. Сафонов
️️️️
А. Олейник
Пенальти не реализован!
В. Кармазиненко
Замена
В. Баламестный
️️️️
Рикардо
Замена
В. Татарчук
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
А. Михеев
️️️️
Д. Лошкарев
Замена
К. Гарбуз
️️️️
А. Коновалов
Замена
К. Суховерхов
️️️️
Е. Алхимов
Замена
А. Нечаев
️️️️
Н. Сафрониди
ГОЛ! 1:1!
Рикардо
ГОЛ! 1:0!
В. Хатаженков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
80
Вячеслав Запояска
ЦП
11
Евгений Алхимов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
27
Дмитрий Лошкарев
ЦП
39
Рикардо
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
СКА-Хабаровск
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
20
Константин Суховерхов
ЦФ
Краснодар
15
Валерий Сафонов
ЦЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
8
Виталий Баламестный
ЦФ
3-2-1-2
1
Кабанов
14
Епифанов
6
Казиханов
5
Нестеренко
70
Сафрониди
15
Коновалов
80
Запояска
8
Кармазиненко
11
Алхимов
3-3-2-2
31
Пчелинцев
4
Коваленко
2
Соколов
24
Мирошниченко
5
Дубровин
15
Фатуллаев
15
Калешин
27
Лошкарев
39
Рикардо
13
Дорожкин
27
Олейник
70
Сафрониди
18
Нечаев
18
Нечаев
70
Сафрониди
11
Алхимов
20
Суховерхов
20
Суховерхов
11
Алхимов
15
Коновалов
19
Гарбуз
19
Гарбуз
15
Коновалов
39
Рикардо
8
Баламестный
8
Баламестный
39
Рикардо
27
Олейник
15
Сафонов
15
Сафонов
27
Олейник
27
Лошкарев
90
Михеев
90
Михеев
27
Лошкарев
13
Дорожкин
50
Татарчук
50
Татарчук
13
Дорожкин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Краснодар
Главный тренер
Владимир Файзулин
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Файзулин
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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