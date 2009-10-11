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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - СКА-Хабаровск
Краснодар - СКА-Хабаровск: обзор матча 11 октября 2009
Краснодар
11.10.2009, воскресенье, 19:00
Россия. Первый дивизион, 35 тур
3 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
17'
А. Михеев
54'
А. Олейник
56'
М. Деменко
40'
В. Кармазиненко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - СКА-Хабаровск
Замена
️️️️
А. Фатуллаев
Замена
️️️️
А. Михеев
Замена
️️️️
М. Деменко
Замена
️️️️
А. Мурнин
ГОЛ! 3:1!
М. Деменко
Замена
️️️️
Л. Кантонистов
ГОЛ! 2:1!
А. Олейник
Замена
️️️️
К. Гарбуз
Замена
️️️️
С. Нестеренко
Замена
️️️️
В. Запояска
ГОЛ! 1:1!
В. Кармазиненко
ГОЛ! 1:0!
А. Михеев
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Евгений Калешин
ЛЗ
4
Алексей Бугаев
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
25
Максим Деменко
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
СКА-Хабаровск
79
Максим Счастливцев
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
4-1-4-1
31
Пчелинцев
15
Калешин
4
Бугаев
24
Мирошниченко
71
Багаев
15
Фатуллаев
25
Деменко
78
Кантонистов
90
Михеев
35
Романович
27
Олейник
3-2-3-1
79
Счастливцев
6
Казиханов
15
Серан
5
Нестеренко
15
Коновалов
19
Гарбуз
18
Нечаев
27
Мурнин
80
Запояска
8
Кармазиненко
Остались в запасе
Краснодар
СКА-Хабаровск
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Владимир Файзулин
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча Краснодар - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Труд
Новости команд
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Краснодар
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