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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - СКА-Хабаровск
Cибирь - СКА-Хабаровск: обзор матча 11 апреля 2009
Cибирь
11.04.2009, суббота, 16:00
Россия. Первый дивизион, 4 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - СКА-Хабаровск
Замена
С. Шумилин
️️️️
А. Медведев
Желтая карточка
М. Кабанов
Желтая карточка
В. Запояска
Замена
Г. Станковски
️️️️
Н. Самойлов
Замена
Е. Алхимов
️️️️
В. Кармазиненко
Желтая карточка
В. Кармазиненко
Замена
А. Васильев
️️️️
И. Шестаков
Замена
А. Нечаев
️️️️
К. Суховерхов
Замена
В. Запояска
️️️️
А. Панферов
Желтая карточка
Д. Молош
Желтая карточка
А. Мурнин
19'
Красная карточка
Д. Казиханов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
2
Николай Самойлов
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
52
Евгений Зиновьев
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
0
Андрей Панферов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
20
Константин Суховерхов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Cибирь
8
Алексей Васильев
ЛП
99
Сергей Шумилин
ЦФ
10
Горан Станковски
ЦФ
СКА-Хабаровск
18
Александр Нечаев
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
11
Евгений Алхимов
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Чепчугов
3
Молош
17
Бухряков
4
Выходил
2
Самойлов
15
Житников
9
Шуленин
52
Зиновьев
22
Шестаков
11
Дегтярев
13
Медведев
3-2-2-2
1
Кабанов
6
Казиханов
3
Олеников
15
Серан
71
Багаев
70
Сафрониди
0
Панферов
27
Мурнин
8
Кармазиненко
20
Суховерхов
13
Медведев
99
Шумилин
99
Шумилин
13
Медведев
2
Самойлов
10
Станковски
10
Станковски
2
Самойлов
22
Шестаков
8
Васильев
8
Васильев
22
Шестаков
8
Кармазиненко
11
Алхимов
11
Алхимов
8
Кармазиненко
20
Суховерхов
18
Нечаев
18
Нечаев
20
Суховерхов
0
Панферов
80
Запояска
80
Запояска
0
Панферов
Остались в запасе
Cибирь
СКА-Хабаровск
Главный тренер
Владимир Файзулин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча Cибирь - СКА-Хабаровск
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сергеев
(Москва)
Стадион:
Спартак
Посещаемость:
8500 из 12500 зрителей (68%)
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