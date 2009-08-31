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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - СКА-Хабаровск
Металлург Л - СКА-Хабаровск: обзор матча 31 августа 2009
Металлург Л
31.08.2009, понедельник, 18:00
Россия. Первый дивизион, 28 тур
1 : 6
Завершен
СКА-Хабаровск
48'
В. Кренделев (П)
28'
Н. Сафрониди
42'
В. Кармазиненко
45'
В. Кармазиненко
64'
В. Кармазиненко
81'
А. Мурнин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - СКА-Хабаровск
Замена
️️️️
А. Кутьин
ГОЛ! 1:5!
А. Мурнин
Замена
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
️️️️
М. Костин
Желтая карточка
Д. Казиханов
ГОЛ! 1:4!
В. Кармазиненко
Замена
️️️️
М. Панин
Замена
️️️️
К. Гарбуз
Желтая карточка
Д. Алексеев
Замена
️️️️
Н. Сафрониди
Замена
️️️️
В. Запояска
Вторая желтая
М. Обозный
ГОЛ с пенальти! 1:3!
В. Кренделев
Замена
️️️️
Д. Ивченко
ГОЛ! 0:3!
В. Кармазиненко
Желтая карточка
М. Обозный
ГОЛ! 0:2!
В. Кармазиненко
Желтая карточка
А. Мурнин
ГОЛ! 0:1!
Н. Сафрониди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Металлург Л
0
Дмитрий Алексеев
ВР
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
2
Дмитрий Ивченко
ЦЗ
78
Вадим Фирсов
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
10
Михаил Костин
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
11
Максим Обозный
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
80
Вячеслав Запояска
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
3-2-2-2
0
Алексеев
2
Ивченко
78
Фирсов
3
Гаджибеков
2
Кренделев
45
Косенко
10
Костин
21
Панин
48
Кутьин
11
Обозный
3-2-2-1
1
Кабанов
15
Серан
3
Олеников
5
Нестеренко
15
Коновалов
70
Сафрониди
80
Запояска
27
Мурнин
8
Кармазиненко
Остались в запасе
Металлург Л
СКА-Хабаровск
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Владимир Файзулин
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча Металлург Л - СКА-Хабаровск
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
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