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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чита - СКА-Хабаровск
Чита - СКА-Хабаровск: обзор матча 26 июля 2009
Чита
26.07.2009, воскресенье, 12:00
Россия. Первый дивизион, 21 тур
0 : 4
Завершен
СКА-Хабаровск
18'
Е. Алхимов
32'
В. Кармазиненко
42'
В. Запояска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чита - СКА-Хабаровск
Замена
️️️️
С. Нестеренко
Замена
️️️️
М. Крейсман
Замена
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
️️️️
К. Гарбуз
Замена
️️️️
С. Щеглов
Замена
️️️️
Е. Алхимов
Желтая карточка
Н. Олеников
Замена
️️️️
П. Аликин
ГОЛ! 0:3!
В. Запояска
ГОЛ! 0:2!
В. Кармазиненко
18'
ГОЛ! 0:1!
Е. Алхимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Чита
88
Андрей Синицын
ВР
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
30
Анатолий Агрофенин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
10
Владимир Булатенко
ЦП
91
Георгий Гармашов
ЦП
0
Максим Крейсман
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
9
Роман Гаврюш
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
0
Георге Богю
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
80
Вячеслав Запояска
ЦП
11
Евгений Алхимов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
3-5-1-1
88
Синицын
26
Беличенко
30
Агрофенин
3
Аликин
0
Крейсман
8
Щеглов
9
Гаврюш
9
Нагибин
91
Гармашов
10
Булатенко
0
Богю
3-2-1-2
1
Кабанов
14
Епифанов
3
Олеников
5
Нестеренко
15
Коновалов
70
Сафрониди
80
Запояска
8
Кармазиненко
11
Алхимов
Остались в запасе
Чита
СКА-Хабаровск
Главный тренер
Владимир Файзулин
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча Чита - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
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